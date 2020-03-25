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Среда| 01 Июля, 04:07 |
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В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
Правительство Хабаровского края при поддержке Постпредства РС (Я) по ДФО и Издательского дома «Русский остров» города Владивосток выпустило мультимедийную книгу «Дальневосточный ысыах объединяет народы», передает ЯСИА.
В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Хабаровском крае, правительством края ежегодно осуществляется комплекс мер по сохранению и развитию культуры и традиций народов, проживающих на территории края. Сюда входит и оказание содействия в организации национальных праздников народов, входящих в состав Ассамблеи народов Хабаровского края.
Начиная с 2013 года главный праздник народа саха – ысыах, организуемый в городе Хабаровске, получил поддержку со стороны Правительства Хабаровского края. В этом году, из-за отмены в городах России всех массовых мероприятий, традиционные национальные праздники перешли в онлайн формат. Так появилась идея создания мультимедийной книги, посвященной истории зарождения традиции встречи якутского лета в Хабаровске. Сегодня праздник по праву занял особое место в культурной жизни города, а участие делегаций улусов республики, якутской диаспоры, студентов-якутян, обучающихся в вузах Хабаровска и военнослужащих, проходящих службу в войсковых частях округа, вносит в атмосферу праздника свой неповторимый национальный колорит.
Медиакнига собрала воедино порядка 700 фотографий и видеоматериалов. Все желающие могут ознакомиться с ней на сайте dv.to-ykt.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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