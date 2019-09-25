|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 30 Сентября, 15:33 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Уникальный опыт Хабаровского края по мониторингу лесов будет распространен по всему ДФО
Об этом свидетельствует статистика выявленных нарушений. Так, в 2016 году было зафиксировано 307 случаев незаконных рубок. В 2017 году после запуска системы их число сократилось до 205, а в 2018 - до 166. Теперь систему планируют внедрить на территории всего Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Уникальный комплекс дает максимально полную картину происходящего в тайге, помогает выявлять незаконные деляны, а в дальнейшем позволит более эффективно управлять лесной отраслью.
- В основе комплексной системы лежит алгоритм автоматического сопоставления космических снимков, которые делаются с определенным интервалом. По ним с высокой точностью в режиме онлайн можно понять, где изменился лесной покров. Система сопоставляет, разрешены ли рубки на данном участке. Нейронная сеть, которая лежит в основе разработки, позволяет системе самообучаться, анализируя полученные данные, и подавать сигнал о необходимости дальнейшей проверки только в случае возможных нарушений законодательства. Точность сигналов «Кедра» свыше 90 процентов. Благодаря оперативности и точности данных группа инспекторов может выехать на место и пресечь незаконные рубки даже в момент их совершения. Аналогов такой системы нет нигде в мире, - рассказал заместитель министра информационных технологий и связи края Олег Бовкуш.
Система постоянно совершенствуется. Недавно был разработан и внедрен еще один модуль. С его помощью можно подать лесную декларацию в электронном виде через Госуслуги.
Спутниковую систему мониторинга успешно презентовал на пятом ВЭФ во Владивостоке министр информационных технологий и связи края Кирилл Берман. Комплекс получил высокую оценку участников форума, а также Фонда развития Дальнего Востока, принято решение о распространении онлайн системы на территории ДФО. Ожидается, что комплекс будет запущен уже в 2020 году.
- Юрий Трутнев посетил новый терминал международного аэропорта Хабаровск
- Уникальный опыт Хабаровского края по мониторингу лесов будет распространен по всему ДФО
- Годовщина экономических "антирекордов" Хабаровского края
- Дамбы в Хабаровском крае строят "неугодные" властям подрядчики
- Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию
- Уровень Амура у Хабаровска вырос почти до 5 метров
- Неизвестными препаратами китайцы обработали соевые поля в Хабаровском крае
- Березовый сок будут выпускать на "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае
- На "Улице Дальнего Востока" началось строительство павильона Хабаровского края
- Сергей Фургал: Готовиться к паводку у Хабаровска будем из возможного максимума – 7 метров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.