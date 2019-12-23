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В Хабаровском крае петроглифы Сикачи-Аляна получат федеральную поддержку
Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписано Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
- Присвоение конкретному объекту статуса особо ценного означает отнесение его к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки. Кроме того, статус особо ценного объекта предъявляет особые требования к охране, организации туристического посещения и музеефикации памятника. Необходимо найти правильный подход к сохранению объекта культурного наследия «Сикачи-Алян. Петроглифы», - сообщил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства края Виталий Полещук.
На сегодняшний день в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся Московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», музей-заповедник «Петергоф», Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, этой осенью Министерство культуры РФ утвердило государственную историко-культурную экспертизу, подготовленную «Хабаровским краевым центром охраны памятников истории и культуры» на включение петроглифов у села Сикачи-Алян Хабаровского района в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Это является важным этапом на пути присвоения петроглифам такого престижного статуса в списке ЮНЕСКО.
- Все работы длились с 2001 года. Большая часть пути пройдена. Следующим шагом для включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО будет подготовка номинационного досье с описанием всех особенностей объекта. Также необходимо предоставить информацию о методах защиты объекта и системе управления в соответствии с действующими требованиями Комитета всемирного наследия. Процесс подготовки досье может занять до трех лет. Это документ будут рассматривать эксперты, которые и выносят итоговое решение, - рассказал Виталий Полещук.
Петроглифы у села Сикачи-Алян Хабаровского района расположены в бассейнах рек Амур и Уссури. Они представлены стилизованными изображениями личин разнообразной формы, антропоморфными фигурами, изображениями животных: лоси, лошади, тигры, кабаны, различные птицы, змеи. Также присутствуют изображения лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы. Это единственный в крае объект культурного наследия федерального значения. В 2003 году он был включен в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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