|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 22 Сентября, 01:59 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020
21.09 |За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
20.09 |Мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны – открыт в России
18.09 |Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке
17.09 |"Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ
17.09 |Сбербанк провёл платёж клиента, находящегося в Северном Ледовитом океане
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
21 Сентября 2020, 12:20 | Территория
Легенда итальянского происхождения
В декабре исполнится 160 лет со дня рождения Николая Львовича Гондатти, выдающегося государственного деятеля Российской империи, кавалера японского ордена Золотого коршуна, китайского ордена Двойного Дракона, бухарского ордена Золотой Звезды, французского ордена Почетного легиона, сумевшего блестяще проявить себя на службе России и Дальнему Востоку.
Хотя злопыхатели на протяжении многих лет шипели у него за спиной, приписывая ему различные злоупотребления, последний губернатор Приамурского края ушел в отставку с высоко поднятой головой. Как ни старалась в 1917 году Чрезвычайная комиссия Всероссийского Временного правительства по расследованию беззаконий и злоупотреблений, совершенных царскими министрами и крупными сановниками, она так и смогла обнаружить каких-либо нарушений в деятельности Н.Л. Гондатти.
Родился Николай Львович 3 декабря (по старому стилю - 21 ноября) 1860 года в семье скульптора с итальянскими корнями Людвига Гондатти, но по стопам отца не пошел. У него были свои планы. С отличием закончив Нижегородский дворянский имени императора Александра II институт, поступил в Московский университет на естественно-историческое отделение физико-математического факультета. Уже в студенческие годы заинтересовался этнографией, принимал активное участие в работе «Московского любителя естествознания, антропологии и этнографии», где неоднократно выступал с докладами. Молодого, подающего надежды ученого оставили на кафедре, для подготовки к получению профессорского звания. За семь лет, с 1885 по 1892 гг.) Гондатти объездил не только полмира : Англия, Франция, Германия, Астро-Венгрия, Турция, Малая Азия, Сирия, Индия, Япония и другие страны, занимаясь изучением шелководства, разведения чая и другого, но и поучаствовал в экспедиции в Пермскую губернию и Северо-Западную Сибирь, собирая материалы, связанные с бытом и культурой остяков (хантов) и зырян (коми). За эту поездку и сбор ценных этнографических материалов получил золотую медаль. Далеко не последнюю в его карьере. Любопытный, легкий на подъем, обладавший широким кругозором и поистине энциклопедическими знаниями, молодой ученый уже к 30 годам пользовался заслуженным авторитетом в научной среде. И не только. Его наперебой приглашают в самые известные дома Москвы, чтобы услышать рассказы о дальних и диковинных странах, о необычных дикарях, живущих по своим, только им понятным законам, вдали от цивилизации. Отличный рассказчик, он легко и непринужденно часами держал внимание публики, увлекая ее интересными историями, фактами, комментариями.
Однако, в 1893 году жизнь ученого кардинальным образом меняется. По рекомендации Приамурского генерал-губернатора С.М. Духовского, он возглавляет Анадырьский административный округ. Попросту говоря, становится начальником Чукотки. Новоиспеченному чиновнику предстоит путь далекий, путь нелегкий. Одним пароходом до Владивостока, другим - до крайней восточной точки страны. Здесь, на краю Российской империи, ему пришлось провести около трех лет, вникая во все тонкости уклада жизни и проблемы далекого и сурового края. Не забывал, между прочим, о своем научном интересе, произвел перепись местного населения: чукчей и эскимосов, изучал их быт и язык. Мало того, язык аборигенов освоил в совершенстве. Да что там язык! Изучал традиционную кухню, пробуя непривычную, мягко говоря, пищу: сырую рыбу, нерпичий жир, незнакомые коренья и луковицы. Записывал народные сказания, предания, верования, вникал в сущность шаманства. На корню пресекал злоупотребления горе-соотечественников, которые, пользуясь наивностью детей Севера, без зазрения совести обманывали их, выменивая на различные безделушки оленьи и тюленьи шкуры, голубых песцов, китовый ус и др. На основе собранных материалов Гондатти написал несколько статей, которые были опубликованы в «Записках Приамурского отдела Императорского Русского Географического общества. И получил очередную золотую медаль - им. Академика Л.С.Берга.
А дальше… Дальше снова в дорогу. В Хабаровск. На должность чиновника для особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе и к заботам другого рода. Теперь Николаю Львовичу пришлось заниматься переселением в Южно-Уссурийский край. Делом хлопотным, требовавшим обширных знаний в различных областях, терпения и настойчивости. Порой приходилось разрешать нелегкие спорные вопросы, возникавшие между переселенцами-крестьянами и казаками. Споры, которые не раз грозили перерасти в рукоприкладство, а то и в поножовщину. Вникать в особенности повседневного быта вновь прибывших. Уговаривать, учить, а порой и стыдить их. За время, которое Гондатти занимал должность, было основано несколько десятков новых сел и казачьих станиц.
Очередной поворот в карьере - и вот Гондатти уже в Иркутске, в должности управляющего канцелярией иркутского генерал-губернатора. Плодотворная деятельность на разных административных постах не осталась незамеченной, и в 1908 году он назначается губернатором Томской губернии. Удивительно, но, находясь на столь высокой должности, он умел успевать все. Заниматься хозяйственными делами и наукой. В 1909 году на плечи Гондатти легла нелегкая задача. Пришлось заново отстраивать сгоревший дотла Ново-Николаевск (Новосибирск). Нанесенный городу ущерб составил более 5 млн рублей золотом. Огонь уничтожил 22 квартала, сгорели 794 дома и все находящиеся возле них приусадебные постройки. Более того, практически сразу после пожара среди населения вспыхнула эпидемия тифа. Со всеми этими напастями Гондатти удалось справиться. Некоторое время спустя город заиграл новыми красками, разросся, восстановив свой статус одного из торгово-экономических центров Сибири. В благодарность жители присвоили ему звание Почетного гражданина города, а именем Гондатти названа одна из улиц города - Алтайская. К слову, впоследствии он стал Почетным гражданином Томска и Хабаровска.
Много ли подобных примеров мы знаем? А что же наука? Она тоже не осталась в стороне. В 1909 году организуется знаменитая Амурская экспедиция, целью которой было изучение местности, прилегавшей к линии постройки Амурской железной дороги, на предмет пригодности ее для заселения. Кому, как не Гондатти, плотно занимавшемуся в свое время переселенческими вопросами, возглавить ее? Для достижения целей экспедиции было выделено порядка 200 тысяч рублей, привлечено около сотни специалистов разных направлений. Работы проводились отдельными экспедициями, группами и отрядами в разных местах Амурской области. Материалы экспедиции в форме полевых отчетов и монографий представили исчерпывающую информацию по естественно-научному, историческому, административно-экономическому, этнографическому и другим описаниям Амурской области. 28 солидных томов, снабженных подробными картами, схемами, графиками, таблицами и сегодня впечатляют уровнем и масштабом проведенных работ. Одни названия чего стоят! «Железнодорожные поселки Амурской области (от реки Зеи до Забайкалья)», «Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье», «Задачи сельскохозяйственной гидротехники в Амурской области» и т.д.
В 1911 году Николай Львович Гондатти возвращается в милый его сердцу Хабаровск, став первым гражданским губернатором Приамурского края.
Сфера деятельности губернатора была очень обширна: от обустройства прибывающих переселенцев до строительства моста через реку Амур. Открытие новых школ в городах и селах? Нет вопросов! В 1914 году в Хабаровске открывается учительский институт. Развитие современного городского транспорта? Пожалуйста! В 1912 году во Владивостоке был пущен первый на Дальнем Востоке трамвай. И так далее, и тому подобное.
Пожалуй, главным детищем неутомимого приамурского губернатора, которым он гордился и многие годы спустя, было устройство выставки Приамурского края, приуроченной к 300-летию Дома Романовых и успешно проведенной в Хабаровске с 15 июля по 15 сентября 1913 года. По мнению Н.Л. Гондатти, одного из главных организаторов этого грандиозного праздника достижений народного хозяйства Дальнего Востока, выставка должна была дать полную и объективную картину современного состояния края с его естественными богатствами и достигнутыми результатами. Послужить своеобразной визитной карточкой далекого дальневосточного края и привлечь предпринимателей из европейской части страны. К организации выставки подошли поистине с государственным масштабом. В Главный комитет выставки Приамурского края в 1913 году вошло 44 человека, а ведь были еще 18 местных комитетов. Лучшие торговые и промышленные предприятия представили в 44 специально отстроенных павильонах и 20 постройках на территории в 26 гектаров свою продукцию: «Кунст и Альберс», «Чурин и К.» и др. К выставке в разных областях Приамурского края снимались фильмы, показывающие красоты природы края и его городов. Особый интерес вызвала у посетителей кинохроника закладки железнодорожного моста через реку Амур. Всего за время работы выставки ее посетило 110 550 человек. Колоссальное число, с учетом того, что, по большому счету, край был сравнительно слабо заселен.
Начавшаяся на следующий год Первая мировая война добавила хлопот приамурскому губернатору, и без того загруженному работой. Мобилизация, обеспечение бесперебойной отправки военно-стратегических грузов на запад, прием беженцев и пленных с запада, решение других социально-экономических проблем, которые словно снежный ком накатывались на дальневосточные окраины. К его чести, Николай Львович успешно справлялся с поставленными жизнью новыми проблемами.
Но вот революция - одна, другая, и бывшему высокопоставленному государственному чиновнику не оказалось места на родине, для которой он столько сделал. С другой стороны, Н.Л. Гондатти еще легко отделался. Известно, что недруги пытались сфабриковать против него уголовное дело, обвиняя в устройстве и покровительстве нелегальной сети китайских опиумокурилен и игорных домов. Дошло до того, что при его аресте, в марте 1917 года, в его кабинете якобы нашли 1,5 пуда курительного опиума…
Поработав некоторое время в Гельсингфорсском университете (Финляндия) преподавателем, он перебирается в Харбин, столицу дальневосточной эмиграции. Здесь Николай Львович первое время был востребован. Благоразумно отказавшись от нескольких почетных постов в местных политических организациях белого движения, он с головой погружается в науку. Работает в научно-земельном отделе КВЖД, занимается организацией в Харбине технического учебного заведения - Русско-китайского техникума, который впоследствии послужил базой для Русско- Китайского политехнического института. В конце 1924 г. становится председателем «Маньчжурского сельскохозяйственного общества», ставившего своей главной задачей распространение сельскохозяйственных знаний и работу по улучшению местного животноводства и сельскохозяйственных культур Северной Маньчжурии. Печально, но кавалер нескольких иностранных орденов, автор большого количества работ по истории, этнографии, экономике, умер в нищете, в своей небольшой харбинской квартире. «Николай Львович умер нищим, смиренно и безропотно, - говорил архиепископ Нестор на его погребении, - никого не обвиняя и никому не жалуясь на свою судьбу…»
Дмитрий РЫКУНОВ.
Loading...
Новости раздела
- Легенда итальянского происхождения
- Поворот в никуда
- Приморский кальмар корейского улова
- ДВЖД следует маршрутом развития
- БАМ: по шпалам сомнений и надежд
- Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке
- Перегруженные фуры разрушают мосты и дороги на Дальнем Востоке
- Электронная виза открывает туристам Дальний Восток
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Монголия впервые может принять участие в Восточном экономическом форуме
Наши партнеры
Loading...RedTram
26 Июня 2020, 11:15Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
26 Июня 2020, 10:30Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
26 Июня 2020, 09:30Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.