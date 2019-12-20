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Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива

Сезонный рост потребления зимнего дизтоплива в Приморье вновь напомнил о проблеме нехватки на Дальнем Востоке производственных мощностей НПЗ

В целом, при потребности региона в 3 млн тонн автомобильного топлива, в ДФО ежегодно производится только 1,5 млн тонн. Остальное завозится из других регионов, и резкий скачок спроса на дизель в начале зимы заставляет нервничать владельцев АЗС. Для исправления ситуации необходимы системные решения на федеральном уровне, уверены эксперты.

По опыту прошлых лет, ситуация с дизтопливом обычно стабилизируется к концу декабря благодаря росту его отгрузки с НПЗ Дальнего Востока. Один из крупнейших поставщиков топлива в Приморье, ООО «РН-Восток- нефтепродукт» увеличивает продажи зимнего дизтоплива с нефтебаз в адрес независимых сетей (АЗС). В приоритетном порядке и в полном объеме обеспечивается нефтепродуктами собственная розничная сеть в регионе. Однако за этим примером должны последовать и другие крупные производители дизтоплива.

В то же время, говоря о возможности завоза недостающих объемов топлива, важно понимать, что дешевым оно не будет. С 2010 года железнодорожный тариф ежегодно индексируется на 7-10%, и, например, для завоза каждой тонны топлива с сибирских НПЗ подорожание топлива за этот период составило от 7 до 10 рублей за тонну. И это только транспортные издержки! Добавим сюда успехи государства в борьбе с контрафактным топливом на небольших АЗС - быстро заместить ушедший с рынка объем некачественного топлива качественным непросто.

Кроме того, на Дальнем Востоке наблюдается существенный дисбаланс биржевых цен и текущих оптовых цен на нефтебазах компаний. Глава Приморского топливного союза Владимир ЧИРСКОВ приводит пример: в сентябре стоимость зимнего ДТ в течение двух биржевых сессий увеличилась с 56,1 тысячи рублей до 63,1 тысячи рублей за тонну. В пересчете на 1 литр биржевая цена оказалась выше розничной на 5 рублей, что делает покупку дизеля на бирже экономически невыгодной. За более дешевым топливом потребители едут на нефтебазы, но одномоментно удовлетворить резко возросший спрос невозможно чисто технически.

Системно решить проблему сезонного дефицита топлива и нестабильных цен на него могла бы реализация проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Однако реализацию проекта вынужденно отложили на неопределенный срок из-за увеличения налоговой нагрузки на отрасль. После так называемого «налогового маневра» внутренняя цена на нефть по факту была приравнена к мировой. «Ручное» регулирование цен на нефтепродукты и объемов их поставки на российский внутренний рынок, одностороннее повышение акцизов (налога на потребителя) за счет нефтяных компаний, введение «временных» надбавок к НДПИ с неограниченным сроком действия существенно увеличили фискальную нагрузку на стратегически важную отрасль.

- Рыночный механизм эффективного ценового регулирования предполагает, что при избытке спроса цена растет, а если цена не может расти в силу административных ограничений, то создается дефицит. Кроме того, при существующей системе налогообложения выгоднее продавать сырую нефть за рубеж, чем вкладывать в нефтепереработку в России. В первом случае продавец получает прибыль в долларах и ничем не рискует. Во втором - несет издержки, не понимая, получит ли прибыль по итогам проекта. Поэтому у него нет мотивации строить новые НПЗ. Если бы в себестоимости кирпича было столько же налогов, сколько есть сегодня в себестоимости топлива, никто бы не делал кирпичи - все продавали бы глину, - комментирует доцент школы экономики ДВФУ, кандидат экономических наук Максим КРИВЕЛЕВИЧ.

Очевидно, что к созданию на Дальнем Востоке нефтехимического кластера, ядром которого должна была стать ВНХК, можно будет вернуться лишь при изменении фискальных, инвестиционных и регуляторных условий в лучшую сторону.

Вице-президент независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что во время дефицита топлива неизменно начинают «бодаться» крупные компании и частные небольшие АЗС. Однако и те, и другие находятся в одинаковой ситуации - рынок нефтепродуктов теряет все больше возможностей для развития. Фискальная политика практически поставила крест на реализации проекта дальневосточного нефтегазового кластера.  

Артем СТРОГИН

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: Дальний Восток  топливо  Приморье  НПЗ 


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