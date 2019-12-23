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"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку
В начале декабря президент России Владимир ПУТИН и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили газопровод «Сила Сибири», который строился с 2014 года. Первые полгода он будет работать в режиме пусконаладки оборудования без гарантированных объемов. Хотя в ноябре текущего года «Газпром» объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай.
«Сила Сибири» - магистральный газопровод на востоке России, который проходит по территории Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей до Благовещенска, находящегося на границе с Китаем. Трубопровод транспортирует газ из двух месторождений - Чаяндиского и Ковыктинского. При этом второе еще только разрабатывается, и газ из него начнет поступать в систему ориентировочно в 2023 году. Протяженность «Силы Сибири» - более 3 тыс. км, а вместе с китайской частью она превышает 4,5 тыс. км.
Сколько газа Россия будет поставлять?
Максимальная экспортная производительность «Силы Сибири» - 38 млрд мі газа в год. На такую мощность «Газпром» планирует выйти к 2025 году, а пока он будет поставлять в Китай минимум 5 млрд мі газа в 2020 году, 10 млрд мі газа - в 2021 году и 15 млрд мі газа - в 2022 году. Всего за 30 лет, на которые заключен контракт, китайские потребители получат более 1 трлн мі газа, уточнил глава российской компании Алексей Миллер.
Общая сумма контракта составила около $400 млрд. Строительство газопровода длилось пять лет и стоило 1,1 трлн рублей.
Также стороны уже обсуждают возможное увеличение мощностей трубопровода. Еще в 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение о развитии «западного маршрута» трубопроводных поставок газа («Сила Сибири 2»).
Почему «Сила Сибири» важна для России?
Совокупный объем добычи двух месторождений составит около 50 млрд мі газа в год. Кроме экспорта газа в Китай, это позволит также обеспечить внутренние потребности Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, «осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.
Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод. Он позволит выделять из газа дополнительные компоненты, на которых можно заработать, - пропан, бутан, этан и гелий, отметил заведующий отделом исследований энергетического комплекса мира и России в Институте энергетических исследований РАН Вячеслав КУЛАГИН. Также реализуется проект расширения мощностей газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска.
Чем проект выгоден Китаю?
Китай - один из крупнейших в мире потребителей и импортеров энергоресурсов. По данным Международного экономического агентства (МЭА), которые приводит The Washington Post, только за последние пару лет китайское потребление газа выросло на 33%. При этом в 2018 году 48% спроса пришлось именно на импорт. Спрос меняется из-за общего роста китайской экономики в последние годы и решения властей перевести производство с угля на более экологичный газ.
В этих условиях российский трубопроводный газ дополнит поставки от китайских месторождений и может оказаться дешевле СПГ, который доставляют танкерами, отметили в агентстве Bloomberg. Тем более рынок прогнозирует дальнейший рост спроса китайской экономики на энергоресурсы. По словам Вячеслава Кулагина, к 2040 году спрос на газ в Китае может вырасти в четыре-пять раз, по азиатскому региону в целом - в 2,5 раза. Другое дело, что ресурсная база «Силы Сибири» ограничена, и расширить ее можно было бы за счет, например, ямальских месторождений, с которых газ сейчас идет в Европу. Но это и технически, и экономически трудно.
В Китае считают «Силу Сибири» стратегически важным проектом для сотрудничества обеих стран.
Что о российско-китайском проекте думают на Западе?
В Bloomberg назвали «Силу Сибири» страховкой России на случай ухудшения отношений с Европой и допустили, что после того, как газ пойдет на Восток, европейским потребителям, возможно, придется платить больше. Но противопоставлять этот газопровод европейскому направлению некорректно, отмечают эксперты.
Одна их первых стран, где отреагировали на столь знаменательное событие, оказались США, где издание The Wall Street Journal опубликовало материал, где авторы просто обеспокоены открывшимися перспективами перед нашими странами.
Отмечая, что запуск данного энергетического проекта есть не что иное, как открытый вызов гегемонии США как в экономическом, так и в геополитическом плане.
Для Китая же, по мнению авторов, данный проект даст возможность диктовать условия в так называемой «торговой войне», что существенно ослабит позиции американских производителей СПГ, продукцией которой пользовался Китай в довольно больших объемах. Также российский газ позволит Китаю получить намного дешевле ресурс и позволит именно Пекину укрепить свою экономику.
Более того, авторы отмечают, что данный проект существенно сблизит наши страны в политическом поле и усилит стратегическое сотрудничество не только между странами, но и на международной арене.
Сибирских «Сил» всем хватит
В декабре же «Газпром» подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности транзитных поставок газа в Китай через эту страну. Он является альтернативой более короткому, но технически сложному пути поставок газа в Китай через Алтай. Транзитный маршрут по поручению президента РФ прорабатывается «Газпромом» с сентября этого года, и технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово уже через полгода.
Как пояснил куратор проекта от правительства, вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ, эксперты из России, Китая и Монголии должны подготовить ТЭО проекта в течение полугода. Он также уточнил, что речь не идет об изменении маршрута газопровода «Сила Сибири-2», добавив, что там «обсуждается свой маршрут».
Напомним, транзиту через Монголию существует альтернатива в лице трубопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Алтай, мощностью до 30 млрд кубометров в год. Этот вариант позволяет наиболее коротким путем связать месторождения «Газпрома» в Западной Сибири и ближайшую точку российско-китайской границы в районе Алтая. Но этот проект технически сложнее, поскольку пролегает через горный массив, и до сих пор не был реализован.
Вместе с тем и транзитный маршрут через Монголию никогда не считался основным. Москва довольно неожиданно изменила свою позицию в сентябре - Владимир ПУТИН попросил Алексея Миллера подумать о монгольском маршруте, назвав его «непростым», но «вполне реалистичным».
По материалам ТАСС, РИА «Новости», «Спутник», RT, иностранных СМИ, фото с сайта ПАО «Газпром».
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