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18 Марта 2015, 18:02 | Финансы

Вклады ВТБ24: надежность и доходность гарантированы

Пожалуй, в сегодняшней экономической ситуации вопрос "Как сохранить свои сбережения?" актуален, как никогда ранее. О том, как ведут себя приморские вкладчики и в чем лучше хранить свои деньги, мы поговорили с управляющим ВТБ24 в Приморском крае Александром ВЯЛКОВЫМ.

- Александр Леонидович, как вели себя ваши вкладчики в декабре прошлого года?

- Декабрь был неоднородным: в первой половине месяца клиенты снимали вклады, пытаясь спасти их от обесценивания в связи с ослаблением рубля. Соответственно, часть вкладов перетекала в наличную валюту и в ячейки, часть клиенты тратили на покупку недвижимости, автомобилей.

Вторая половина декабря охарактеризовалась значительным повышением ставок по депозитам, и многие клиенты приняли решение досрочно расторгнуть имевшиеся вклады и открыть новые, по более высокой ставке. Мы увидели тенденцию к увеличению количества досрочно закрываемых депозитов и переразмещению средств под более высокие проценты.

- Как изменилась ситуация в 2015 году?

- Напряженность среди наших клиентов спала, и сейчас вкладчики возвращают свои средства в банк, более того - мы наблюдаем приток именно рублевых депозитов. В целом по году мы планируем привлечь средств населения на 16% больше, чем в прошлом году. С 10 февраля 2015 года ВТБ24 скорректировал ставки по депозитам в рублях. Мы улучшили условия по депозитам на сроки от 395 дней: повышены ставки в среднем на 1 п. п. по всем вкладам основной линейки («Выгодный», «Накопительный» и «Комфортный»). Также выгодным остается вклад «Ваш бонус» на более короткие сроки.

Мы видим, что ажиотаж, который наблюдался в конце прошлого года, снизился. Клиенты постепенно адаптируются к текущей экономической ситуации: они готовы размещать депозиты на более длительный срок. Стоит обратить внимание на тот факт, что по всем вкладам на сроки до 1,5 лет ставки у нас держатся примерно на одном уровне.

- Какие вклады вы предлагаете своим клиентам? В чем их отличие друг от друга?

- В 2014 году мы изменили подход к линейке своих вкладов и оставили три базовых продукта. Во главу угла поставлены значительное удобство и выгода для клиентов. Предлагая три базовых вклада, мы упростили нашу коммуникацию с клиентами, выделили особо важные свойства наших продуктов. Рассчитать выгоду по каждому из продуктов и выбрать подходящий очень легко! Депозит «Выгодный» - без пополнения и возможности расходных операций, депозит «Накопительный» - с возможностью пополнения, и депозит «Комфортный» предусматривает и приходные, и расходные операции. 80% клиентов нужны эти опции, в большинстве своем люди приходят именно за этим. Также активно развиваются депозиты, которые мы предлагаем нашим клиентам в дистанционных каналах обслуживания.

- И, наверное, самый главный вопрос: в какой валюте все-таки держать вклады?

- Наш ответ на этот вопрос неизменен: для того чтобы избежать валютных рисков, сбережения нужно хранить в разных «корзинах». На примере наших вкладчиков мы видим, что в начале 2014 года 76% депозитов в Приморском крае были открыты в рублях. В конце года картина изменилась: доля валютных депозитов увеличилась почти в два раза. Тем не менее мы видим, что приморцы по-прежнему большую часть своих накоплений хранят именно в рублях. Вообще, депозиты - это по-прежнему один из наиболее удачных способов сохранения своих сбережений. В отличие от агрессивных инструментов инвестиций, депозит гарантирует клиенту доход и защищает его от возможных рисков благодаря существованию системы страхования вкладов (ССВ). Напомню, что все вклады ВТБ24 застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 13, тел. 8-800-100-24-24.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

 

Теги: валюта  ВТБ24  вклады  кризис 


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