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18 Марта 2015, 18:04 | Финансы

Чаба ЗЕНТАИ, член правления ВТБ: Средние компании в кризис растут быстрее

В ходе рабочей поездки на Дальний Восток член правления ВТБ Чаба ЗЕНТАИ обсудил перспективы сотрудничества банка с региональными компаниями. Помимо встреч с партнерами, Зентаи провел пресс-конференцию для представителей СМИ. На вопросы журналистов из Хабаровска, Благовещенска и Южно-Сахалинска отвечал также управляющий филиалом банка ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.

Банки в новых условиях

Чаба Зентаи начал разговор с оценки текущей ситуации на финансовых рынках.

- Меры, предпринятые Центробанком и правительством РФ, стабилизировали работу банковской сферы, - отметил он. - Сыграло свою роль недавнее понижение ключевой ставки до 15%. Привлекательность вкладов для населения повысило увеличение лимита банковского страхования до 1 млн 400 тысяч рублей при относительно высоких ставках. Еще одной антикризисной мерой стала докапитализация банковской системы через облигации федерального займа в размере одного триллиона рублей. ВТБ в конце прошлого года уже получил дополнительный капитал в размере 100 млрд рублей, до конца текущего квартала ожидаются еще 150 млрд рублей. Эти финансовые вливания позволяют банку планировать рост кредитного портфеля более чем на 12%. В целом же банковская система спокойно продолжает свою работу, перестраиваясь в новых условиях.

В то же время в ВТБ наблюдается приток пассивов. Чаба Зентаи связывает это с тем, что в современных условиях клиенты прежде всего ориентированы на надежность. Компании переводят свои средства, понимая, что Центробанк будет продолжать отзывать лицензии у банков, к которым объективно есть претензии. У более крупных банков тоже ожидается консолидация. Таким образом, число кредитных организаций в стране будет снижаться.

Ставка рулит перспективой

И все же основной вопрос на данный момент - куда будет двигаться процентная ставка. При ставке ЦБ 15% цена кредитов для среднего бизнеса сегодня составляет примерно 19-20%.

- Этот уровень не может обеспечить окупаемость инвестиционных проектов в разных отраслях. Чтобы инвестиционный климат и активность в стране улучшились, требуются дальнейшие шаги, которые обеспечат для инвестиций дешевые деньги, - подчеркнул спикер.

Азиатские рынки

ВТБ планирует продолжить активную внешнеэкономическую деятельность.

- Исторически ВТБ имеет большую долю во всех внешнеэкономических банковских продуктах, наша доля рынка в обслуживании ВЭД в Хабаровском крае более 35%, мы лидируем на этом рынке, - подчеркнул Чаба Зентаи. - Интересная ситуация наблюдалась в конце прошлого года: отмечен значительный рост взаиморасчетов в юанях. Объемы небольшие, в 2014 году этот объем составил 138 млн в юанях, однако рост - 80%. Мы ожидаем, что эта тенденция будет развиваться.

- Динамике процесса способствует и работа филиала ВТБ в Китае. Это пока единственный российский офис на территории Поднебесной. Чтобы получить юаневую лицензию, банку потребовалось пять лет работы. И пока российских конкурентов здесь не предвидится, - уточнил Евгений Орлов, управляющий филиалом банка ВТБ в Хабаровске. - Мы оказываем нашим клиентам не только финансовую поддержку, но и помощь в продвижении их интересов на международных рынках АТР.

В 2015 году ВТБ продолжит сотрудничество со средним региональным бизнесом. По мнению Чабы Зентаи, средние компании в кризис растут быстрее - поскольку они мобильнее и легче адаптируются к новым условиям.

Досье «Дальенвосточного капитала»: По итогам 2014 года кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 49,1 млрд рублей (рост за год на 68%). Кредитно-документарный портфель филиала - 66,6 млрд рублей (рост за год- 59%).

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

 

Теги: ВТБ  строхование  банки 


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