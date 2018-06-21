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19 Октября 2014, 16:25 | Финансы

Кредитное партнерство: долговой потенциал

Темпы роста экономики замедляются. В таких условиях, когда правила игры на рынке усложняются, одни сходят с дистанции, оставаясь в стороне, другие - наоборот используют ситуацию для перехода на новый стратегический уровень и расширения своей доли рынка. О рынке банковских услуг для крупных компаний, диалогах с клиентами в период кризиса и секретах выхода из самых сложных финансовых обстоятельств рассказывает Андрей ПОЧЕСНЕВ, директор регионального центра "Сибирский", ЗАО "Райффайзенбанк".

- Какова отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц?

- Если говорить о портфеле крупных корпоративных клиентов, то в Сибири и на Дальнем Востоке у Райффайзенбанка он на 50% сформирован за счет добывающих предприятий, а также металлургической и энергетической отрасли. 27% приходится на торговые компании, около 8% - на транспортные и стивидорные, 5% - на нефтегазовый сектор. Оставшиеся 10% - представители разных отраслей. В сегменте среднего бизнеса расклад немного иной: большинство наших клиентов - это торговые компании.

- Как изменилась отраслевая структура за последние пять лет?

- За последние пять лет среди наших клиентов стало значительно больше производственных, транспортных и стивидорных компаний. Также в портфель добавились фармацевтические и пищевые (производство продуктов питания). В последнее время мы отметили тенденцию к снижению доли энергетических и телекоммуникационных компаний в нашем кредитном портфеле. Но это общий рыночный тренд, связанный с централизацией управления в этих холдингах.

- Конкуренция на рынке банковских услуг сегодня колоссальная. Особенно в корпоративном сегменте, ведь число крупных компаний и предприятий ограничено. Как вы выстраиваете работу с бизнесом?

- Работая с разными отраслями на территории Сибири и Дальнего Востока, мы ориентируемся на специфику, которая характерна для конкретных компаний. Если это капитальные вложения, то предусматривается один формат сотрудничества, если это оборотное финансирование - то уже другой. В последнее время широко используются различные виды гарантийных и аккредитивных продуктов, набирает обороты международный факторинг, растет число онлайн-конвертаций валют по курсу биржи (в момент заключения сделки), осуществляются сделки хеджирования. Это те продукты, где ЗАО «Райффайзенбанк» может предложить одни из наилучших на рынке условий.

- ЗАО «Райффайзенбанк» входит в международную Группу Райффайзен Интернациональ. Как участие иностранного капитала влияет на ваших клиентов в Сибири и на Дальнем Востоке?

- Формально мы российский банк, так что соблюдаем все те же стандарты и работаем по тем же законам, что и любой банк в нашей стране. Однако у нас есть свои преимущества. Например, в работе с крупным и средним бизнесом мы можем предложить клиентам в решении ряда вопросов использовать ресурсы других дочерних компаний Группы Райффайзен в Восточной Европе и в Азии. Интерес сибирских компаний к этим возможностям внешнеэкономической деятельности в последнее время растет. Если раньше это были разовые обращения в части расчетно-кассового обслуживания в той или иной стране, то сейчас мы проговариваем и устанавливаем совместные кредитные или документарные лимиты, переходим на более сложные структурированные продукты, усиливаем направление международного факторинга.

- В 2009 году складывалась ситуация, когда у банков на балансе скапливались непрофильные активы в результате того, что клиенты не могли гасить задолженности. Наблюдается ли сейчас тенденция к подобному развитию событий в Сибири и на Дальнем Востоке?

- Говорить о росте непрофильных активов на балансе банков пока преждевременно. Сейчас прослеживаются только тенденции к ухудшению финансового состояния у некоторых компаний. Но это не носит системного характера и далеко от того уровня, когда уместно упоминать о признаках кризиса на предприятиях региона.

- Как вы выстраиваете диалог с компаниями, работающими в отраслях, которые переживают сложные времена?

- Райффайзенбанк открылся в России в 1996 году, так что опыт действий в условиях кризиса в экономике мы уже наработали. Однако в каждой отрасли и в каждом регионе есть своя специфика, которую нужно понимать и учитывать, поэтому единого стандартного подхода в работе с корпоративными клиентами в подобных условиях не существует. Райффайзенбанк традиционно сотрудничает с компаниями, которые являются локальными лидерами в своих регионах и отраслях. Однако в 2008 году и среди наших клиентов были те, кто оказался в кризисной ситуации. Но в большинстве случаев мы сумели найти выход из положения совместными усилиями.  

 Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

Теги: кредиты  Райффайзенбанк 


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