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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:47 |
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Альфа-Банк предоставил золотодобывающей компании Highland Gold Mining Ltd. (HGML) кредит в размере $24 млн
В роли заемщика выступило ОАО «Ново-Широкинский рудник». Поручителями являются другие активы холдинга - месторождения Многовершинное и Белая Гора, расположенные в Хабаровском крае.
Общий долг Highland Gold Mining в Альфа-Банке с учетом выданного кредита составил $60 млн. Также в рамках партнерства с холдингом Альфа-Банк предоставляет услуги лизинга и страхования оборудования, зарплатное обслуживание сотрудников HGML в Москве.
«Кредитование реального сектора экономики относится к приоритетам Альфа-Банка. В этой связи мы высоко ценим партнерство с Highland Gold Mining, одним из лидеров золотодобывающей промышленности России. Наше сотрудничество с HGML продолжается с 2015 года. За это время компания зарекомендовала себя как ответственный заемщик», - отметил вице-президент управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон ДОБРОГАЕВ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Highland Gold Mining Ltd., акции которой участвуют в торгах на лондонской бирже AIM под индексом «HGM», работает на территории России и входит в десятку крупнейших золотодобытчиков в стране. Активы компании расположены в Хабаровском крае (включая месторождения Многовершинное и Белая Гора) и Забайкалье (Ново-Широкинский рудник), а также на Чукотке и в Кыргызстане. По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $33,3 млрд, совокупный кредитный портфель - $22 млрд, совокупный капитал - $4,6 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 года составила $161 млн.
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