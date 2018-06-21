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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:44 |
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Гадание на ВВП: прогноз для бизнеса
- Андрей, с какими рисками сегодня сталкиваются компании среднего бизнеса в части кредитования?
- Основные риски - это падение спроса на продукцию, снижение выручки от продаж, снижение маржинальности, риск неплатежей или роста оборачиваемости дебиторской задолженности, рост затрат, в том числе на обслуживание существующих долгов. В отдельных случаях в качестве риска можно указать также и возможность доступа к кредитным ресурсам. Но это пока потенциальные риски, которые могут «сработать» при негативном сценарии развития рынка. Сейчас на практике мы видим только некоторые из обозначенных негативных тенденций.
- В каких сегментах среднего бизнеса вы отмечаете снижение активности в части спроса на финансирование развития бизнеса?
- Снижение активности наблюдается в отраслях, наиболее подверженных влиянию экономического цикла. Например, представители сегмента розничной торговли автотранспортными средствами и перевозок планируют снижение объемов кредитования. Часть предприятий, занимающихся производством и реализацией пищевых продуктов, представители отрасли связи, фармацевтики по-прежнему показывают высокую заинтересованность в оборотном финансировании.
- В чем преимущества крупного бизнеса в кризисные периоды экономики? В чем сильные стороны компаний среднего бизнеса в такие периоды?
- Крупный бизнес, как правило, имеет более широкую диверсификацию по различным направлениям и видам деятельности. В кризисные периоды это дает возможность привлечения ресурсов на одно направление с принятием конечного риска в других. Кроме того, компании крупного бизнеса сотрудничают и финансируются не в одном, а в нескольких банках. Соответственно, они более чувствительны к изменяющимся рыночным условиям.
Касательно компаний среднего бизнеса: если это небольшой нишевый игрок, который устойчив в отрасли, не подверженной влиянию замедления в экономике, то, соответственно, в кризисный период он не потеряет свою долю рынка. Кроме того, компании этого сегмента могут быстрее и эффективнее других влиять на внутренние процессы, в целях повышения своей эффективности и конкурентоспособности.
- По опыту прошлых лет можете ли вы сказать, что некоторые компании региона в 2008-2009 годах сделали ставку на привлечение инвестиций, обеспечили себе этим дальнейший рост?
- Да, безусловно. Среди наших клиентов в Сибири были такие компании, которые выросли в кризис. Хотя и не так много. Некоторым компаниям удалось сделать скачок вверх за счет ухода с рынка более слабых компаний-конкурентов.
- Как можно оценить свою компанию объективно и понять целесообразность привлечения заемных средств на развитие бизнеса, окупятся ли затраты на кредит?
- Это в значительной степени зависит от отрасли, в которой работает компания. Если сегмент устойчив к кризисным явлениям, у компании достаточно стабильное финансовое состояние и она потенциально может выдержать снижение продаж без значительного ущерба для ее кредитоспособности, то и в условиях нестабильного рынка можно привлекать кредитные средства без рисков для будущего.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2014 год.
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