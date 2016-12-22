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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:39 |
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Как повысить производительность труда?
Производительность российского строительного рабочего ниже в 30 раз по сравнению с производительностью американского. Это данные статистики. Мои личные наблюдения это подтверждают: производительность приморского (а наши люди, как известно, считаются гораздо более динамичными, чем жители центральной полосы) операционного работника банка ниже в 15 раз по сравнению с китайским банковским операционистом.
Причины понятны. Во многом они кроются в нашем российском менталитете, который, в свою очередь, веками закладывался особенностями нашего климата. На территориях, где большая часть года холодная, люди менее активны, живут с идеей сохранения энергии, и только когда «жареный петух клюнул» или «пришла страда», мы умеем впрячься и хорошо поработать.
Ну так умеем же!!! Значит, речь идет о том, чтобы включать определенные механизмы влияния на наших людей работоспособного возраста для повышения их производительности.
До разговора о конкретных приемах повышения производительности труда, я хотела бы сказать, что вижу необходимость постоянной пропаганды для россиян самой идеи более напряженного труда. Пропаганды на государственном, если хотите, уровне. Отчасти она делается, но, на мой взгляд, недостаточно.
То, что государственная пропаганда дает свои плоды, видно по результатам внедрения в сознание людей идеи взятия ответственности за свою жизнь на себя. Понадобилось всего 1,5 десятка лет, и иждивенческие настроения в обществе резко снизились: появился пласт предпринимателей, повысилась активность людей на рынке труда, увеличилась мобильность рабочей силы.
Точно так же необходим системный подход к продвижению идеи интенсивной, высокопроизводительной работы. Постоянный пиар этой идеи. Уделение достаточного внимания ей не только в деловых изданиях, но и в развлекательных, культурологических. Нации нужно постоянно транслировать, что ТОЛЬКО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД создаст нам те благополучие и стабильность, в которых страна нуждается и к которым стремится.
Рекомендуемые мною меры по повышению производительности труда для управленцев бизнеса, т. е. на микроуровне, отчасти известны и даже банальны, но от этого не теряют своей эффективности.
Начинать, я думаю, следует еще на этапе отбора персонала: общаясь с потенциальным кандидатом, необходимо оценивать наличие ценностей «труд» и «достижение результата» и степень развития компетенции «трудолюбие». Постараться не впускать в компанию лентяев. Часто они как зараза: их лень распространяется на других.
Затем следует ставить напряженные цели. В момент целеполагания добиваться от сотрудника «понимаю и принимаю». Хочу заметить также, что любое бонусирование труда сотрудников повышает производительность труда.
Важен в этой ситуации и пример вышестоящего должностного лица: руководитель должен подавать пример высокой производительности как в предметной деятельности (супервайзер, требующий производительности от торговых представителей, должен сам много и эффективно продавать), так и в управленческой деятельности (не затягивать принятие решений, не проводить нудных и долгих совещаний).
Уместно также часто вовлекать сотрудников в соревнования. Полезно и визуализировать высокую производительность отдельных сотрудников, давать образцы для подражания (корпоративный печатный орган, стенгазета, стенды, стены как организующая среда).
Не помешает сотрудникам для повышения производительности труда практичное обучение с целью научить работать эффективнее, интенсивнее, в конечном итоге производительнее. И не стоит забывать о командообразовании: сплоченность людей, взаимопомощь приводят к синергетическим эффектам в деятельности персонала.
Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех».
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