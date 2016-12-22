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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Свободным портом Владивосток интересуется все больше предпринимателей
- Все больше предпринимателей задумываются о вступлении в Свободный порт Владивосток, так как новые предприятия получают немалые преференции от государства
За пять лет - а именно на такой срок даются льготы - новое предприятие успеет встать на ноги. Для уже состоявшегося бизнеса это хорошая возможность произвести модернизацию или открыть новые направления, перераспределив свободные денежные средства.
Только через наш центр прошло уже более 10 бизнес-планов, ежедневно мы встречаемся с теми, кто думает над резидентством. Интересуются вхождением в свободный порт абсолютно разные бизнесы - от дата-центров предоставления логистических услуг до строительства холодильников и перерабатывающих мощностей для рыбной отрасли. Есть проекты по приобретению морского транспорта под российский флаг, по строительству первого на Дальнем Востоке аквапарка и т. д.
Иностранные инвесторы к новым возможностям развития своего бизнеса в Приморье также присматриваются, но для входа в СПВ им необходимо открыть предприятие на российской территории Дальнего Востока.
Если говорить о процедуре получения статуса резидента, то она довольно проста. Для того чтобы стать резидентом, нужно предоставить бизнес-план и гарантировать инвестиции в размере не менее 5 млн рублей за три года. Это основные требования. В остальных вопросах Корпорация развития Дальнего Востока готова идти на диалог с предпринимателями, помогать им в решении организационно-административных вопросов.
Сейчас потенциальные резиденты ждут подписания соглашений. Процесс подписания Корпорацией соглашений, после одобрения бизнес-плана и вынесения положительного решения, занимает примерно 30 дней. На сегодняшний день все соглашения еще находятся в проработке или на стадии подписания. Наверняка потребуется еще какое-то время для создания полноценного соглашения, устраивающего обе стороны. Отчасти это связано и со сменой руководства в Корпорации. Как только соглашения будут подписаны, резиденты должны приступить к исполнению графика инвестиций, то есть начать реализацию проекта.
Правда, это касается тех бизнесов, которые не ориентированы на работу с таможней. Если же бизнесы ориентированы на применение таможенной процедуры, то придется ожидать ноября - именно к этому сроку обещают завершить внесение изменений в таможенное законодательство. Пока же четкого понимания по взаимодействию с таможенными структурами нет из-за отсутствия нормативно-правовой базы.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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