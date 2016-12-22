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Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии и природопользованию РСПП, к. г. н.: Экономические и экологические приоритеты должны быть равновесны
Между тем еще в 1992 году Россия подписала Конвенцию о сохранении биоразнообразия и взяла на себя ряд обязательств. 145 стран, подписавших Конвенцию, договорились совместными усилиями удержать процессы разрушения биоразнообразия и экосистем. В сентябре 2015 года Россия подписала другой важный документ ООН - о целях в области устойчивого развития, направленных на обеспечение экологически эффективного природопользования, и охрану окружающей среды.
Сегодня мы говорим о развитии прибрежной зоны Японского моря и залива Петра Великого, которая занимает около 12% территории Приморского края и является наиболее освоенной его частью. Это плацдарм для дальнейшего размещения производительных сил Приморья. Между тем ученые уже сейчас отмечают высокий уровень загрязнения акватории, прямое уничтожение прибрежной флоры и фауны, поставившие некоторые прибрежные участки на грань экологического бедствия, несущего опасность для человека.
Негативное влияние загрязнения обнаруживается на разных трофических уровнях - от первичных продуцентов до млекопитающих, в том числе человека, и на разных уровнях организации живой материи - от молекулярно-биохимического до биоценотического и экосистемного. До недавнего времени Амурский залив давал человеку определенную биопродукцию, но в последние годы ситуация сильно изменилась. Под влиянием человека из залива исчезли многие виды рыб, в том числе сельдь и навага, полностью исчезли популяции морских зайцев, сивучей, некоторые двустворчатые моллюски. Нужны ли еще аргументы? Такого рода изменения могут иметь не только локальные, но региональные и глобальные масштабы.
Следует учитывать, что значительная доля биологического богатства существует вне сети охраняемых природных территорий, а это значит, что действия по сохранению биоразнообразия должны планироваться и претворяться в жизнь на основе экологических и экономических приоритетов развития в равной степени. Уже сегодня ставится вопрос о том, что каждый регион, осваивая свои прибрежные зоны, должен разработать систему мер, направленных на сохранение биоразнообразия, и обеспечить реализацию этих мер за счет применения, прежде всего, правовых механизмов. И надо сказать, что полномочий у региональной власти для этого вполне достаточно.
В то же время анализ правоприменительной практики показал, что запретительные меры, традиционно использующиеся в российском законодательстве, не приводят к решению экологических проблем, это утопия. Нужны механизмы, стимулирующие бизнес решать проблему сохранения биоразнообразия не ради «кейса», а реально, на практике. В 2015 году комитет по экологии РСПП разработал новую промышленную политику и в ее развитие Экологический кодекс (в части промышленной экологии), в котором предлагаются разные механизмы природоохранного регулирования. Но во всех случаях природоохранные платежи должны использоваться только на цели охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Не стоит забывать и о других механизмах, таких как технические стандарты, экологическая маркировка товаров и услуг и т. д.
Стремление к экономическому росту одновременно с решением проблем сохранения биоразнообразия посредством смягчающих и адаптационных мер не только возможно, но и имеет смысл с точки зрения эффективного ведения бизнеса. Но прежде всего нужно правильно расставить приоритеты и проявить волю. Потому что будущее наступит не когда-то потом, а уже завтра. И каким оно будет для нас, зависит только от нас самих.
- Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии и природопользованию РСПП, к. г. н.: Экономические и экологические приоритеты должны быть равновесны
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