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Более половины мол-причала для плавучей атомной теплоэлектростанции готово в Певеке
Более половины мол-причала (около 320 метров) для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) готово в Певеке. Сейчас на строительстве занято порядка 70 человек, сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на газету «Крайний Север».
Уже в начале февраля количество работников вырастет до 110. В марте сотрудников станет еще больше в связи с началом нового этапа работ – непосредственного возведения береговых сооружений.
По данным Росэнергоатома, помимо зданий и сооружений береговой инфраструктуры, речь также идет о строительстве внутриплощадочных инженерных сетей и внеплощадочных сетей теплоснабжения и электроснабжения. Общая протяженность береговой инфраструктуры составит 1700 метров.
На этом этапе к строительству подключится питерская фирма ООО «Ленмонтаж». Масштабность работ подтверждает перечень завезенных в навигацию-2017 материалов. В их числе все, что требуется для устройства гидротехнического сооружения и свайного основания береговой инфраструктуры: трубошпунт, анкерные сваи, металлопрокат, инертные материалы (песок, щебень, цемент). Прибывших грузов хватит для бесперебойной работы вплоть до навигации-2018.
В конце января на стройплощадке ПАТЭС завершился этап по оборудованию шпунтового свайного основания линии берегоукрепления и подходной дамбы. Работа на объекте идет круглосуточно. Подрядчиком строительства гидротехнических сооружений является ООО «Трест Запсибгидрострой».
Напомним, что установленная мощность ПАТЭС составит 70 МВт. Официально объект атомной энергетики относится к типу станций малой мощности, но это только по сравнению со своими «старшими» коллегами – атомными станциями материка.
Плавучая атомная станция призвана заместить выбывающие мощности Билибинской АЭС, включившись в работу Чаун-Билибинского энергоузла, который обеспечит электроэнергией не только города Певек и Билибино, но и ряд перспективных месторождений Баимской рудной зоны. В настоящее время в стадии реализации находится план реконструкции этой изолированной энергосистемы, который включает в себя не только строительство новых генерирующих мощностей (ПАТЭС в Певеке и энергоцентр в Билибино), но и нескольких крупных сетевых объектов (ЛЭП Певек – Билибино и ЛЭП Билибино – Кекура – Песчанка).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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