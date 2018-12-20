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Расширена чукотская ТОР
В связи с тем, что границы ТОР расширяются за пределы территории Беринговского каменноугольного бассейна, наименование территории опережающего социально-экономического развития изменено на ТОР «Чукотка». Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В чукотскую ТОР включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа. На этих участках предполагается реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке цветных металлов месторождений «Песчанка», «Кекура» и «Клён». Будет создано около 4,8 тыс. рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 23,2 млрд рублей.
«Благодаря расширению ТОР «Беринговский» запланирована реализация трех якорных проектов по освоению месторождений Баимской рудной зоны. До сих пор на Чукотке не было подобных крупных проектов. Необходимо приложить все усилия, чтобы проекты были реализованы, чтобы все меры для запуска и последующей стабильной работы были приняты», – сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Проект ГДК «Баимская» связан с освоением месторождения меди мирового уровня «Баимская площадь». Будет создано около 3 тыс. рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2019-2032 годы. Реализация проекта планируется в стратегическом партнерстве с профильной меднодобывающей компанией KAZMinerals (Казахстан).
Компания «Клен» намерена освоить одноименное месторождение золота и серебра. В рамках проекта будет построено горно-перерабатывающее производство. Будет создано 600 рабочих мест. Сроки реализации – 2018-2030 годы.
ЗАО «Базовые металлы» планирует реализовать проект по освоению месторождения золота «Кекура». В рамках проекта также будет построено соответствующее горно-перерабатывающее производство, будет создано 1,2 тыс. рабочих мест. Сроки реализации 2018-2036 годы.
Напомним, территория опережающего развития на Чукотке создана в 2015 году. На сегодняшний день в данной ТОР 17 инвесторов уже запустили проекты, фактически вложив в их реализацию 939,7 млн рублей и создав 285 рабочих мест.
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