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23 Декабря 2019, 10:00 | Компании |

Крабы зацепились за стапель

В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота

По велению правительства решается эта наболевшая проблема за счет так называемых инвестиционных квот - часть квот на вылов в Дальневосточном и Северо-Западном бассейнах рыболовные компании получают под обязательство построить новое судно на российской верфи. На Дальнем Востоке в выигрыше оказались верфи Приморского края, не без основания рассчитывающие на господдержку перевооружения мощностей.

Первым судном в России, построенным в рамках механизма «квоты под киль», стал 50-метровый траулер-сейнер «Ленинец». Заказчиком строительства трех траулеров-сейнеров на верфи АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) выступил рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский).

Камчатский задел

К «Ленинцу» «прилагается» пакет квот на вылов трески, камбалы, терпуга, кальмара, наваги, палтуса и макруруса в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах. Судно 28 ноября этого года прибыло на Камчатку, проследовав от Калининграда до Петропавловска-Камчатского по Южному морскому пути.

Второе судно серии («Командор») было передано заказчику в начале декабря, третье судно («Ударник») готовится к проведению швартовных испытаний.

Проект траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Кроме того, в августе на заводе «Янтарь» по заказу камчадалов был заложен самый крупный из строящихся в настоящее время на российских верфях большой морозильный траулер (БМРТ) проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов».

Проект 5670WSD разработан ООО «Вяртсиля Восток» (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 метр, ширина - 21,6 метра, водоизмещение - около 13 тыс. тонн. На борту судна будут расположены орудия лова и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Рыбоперерабатывающая фабрика на борту судна сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу.

Краболовы выбрали Приморье

Дальневосточные верфи рассчитывают на другие заказы - судов-краболовов, которые ранее в регионе не строились.

Закон «квоты в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В октябре состоялся аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. На шесть лотов по вылову глубоководных крабов не нашлось претендентов.

Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей, в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.

Изначально планировалось обязать компании, которые выиграют квоты для работы на Дальнем Востоке, строить суда в этом же регионе. Но против данной идеи выступили ФАС и Росрыболовство.

Во Владивостоке в конце ноября в присутствии вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА состоялась торжественная церемония закладки первого судна-краболова, заказанного в рамках инвестиционных квот, полученных на прошедших осенью аукционах. АО «Восточная верфь», которое ранее занималось строительством в основном военных кораблей, заложило во Владивостоке краболов для ООО «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»).

В октябре 2019 года входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17,894 млрд рублей. Всего на «Восточной верфи» для группы будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна-процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство четырех краболовов уже заключен.

Все четыре краболова, которые будут строиться на «Восточной верфи» в рамках госпрограммы «квоты в обмен на инвестиции», планируется сдать к апрелю 2023 года.

«По контракту, который мы подписали с «Восточной верфью», первое судно должны закончить в сентябре 2021 года, но верфь пока идет опережающими темпами. Мы надеемся, что это может произойти раньше. Все суда будут строиться на «Восточной верфи». Мы рассчитываем закончить программу строительства четырех судов в апреле 2023 года», - сказал гендиректор ООО «Дальневосточное побережье» Андрей БАСАРГИН.

Обещанного ждут

Юрий Трутнев в ходе церемонии сообщил, что рыбакам, которые заказывают краболовы на дальневосточных верфях, будет субсидироваться до 20% стоимости судна. Таким образом планируется нивелировать существующую разницу в стоимости строительства судов по сравнению с верфями Северо-Запада России. Общий размер господдержки может достичь 10 млрд рублей, которые планируется направить из доходов государства от проведения аукционов.

Ранее вице-премьер поддержал схему, при которой субсидия будет предоставляться не судостроительному предприятию, а заказчику конкретного судна-краболова.

Разработке предложения предшествовало совещание по вопросу развития судостроения в ДФО, которое Трутнев провел на территории Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ). На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производства, предоставление субсидирования при строительстве краболовного флота. Также судостроительные компании попросили разработать механизм компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников.

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) в декабре прошлого года спустило на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей» (Владивосток), владельцами которого выступают учредитель ООО «Антей Север» и ООО «Алестар» Игорь МИХНОВ (51%) и бывший управляющий партнер адвокатского бюро «Белянцев и партнеры» Сергей БЕЛЯНЦЕВ (49%). Судно будет оборудовано конусными ловушками «японского» типа, с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой. Софинансирование строительства судна обеспечивает Альфа-Банк.

Еще минимум 6 краболовов «Антей» планирует построить на верфи ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ). Для завода, в последнее время строившего танкеры, контракт на серию краболовов станет крупнейшим за всю историю - общая сумма потенциального контракта оценивается в $90 млн. На крабовых аукционах «Антей» вместе с партнерами выиграл девять лотов, из них 4 тыс. тонн приходится на Дальний Восток. Соответственно, компания должна построить девять краболовов. Михнов пояснил, что решение строить на Дальнем Востоке связано с инициативой правительства субсидировать 20% затрат на судно при его заказе в регионе.

В режиме выбора

Сахалинская компания «Островной-краб» (проект приморской УК «Дальневосточный рыбак» планирует построить два судна-краболова в рамках государственной программы «квоты добычи крабов в инвестиционных целях».

Краболовы будут использоваться для промысла и доставки живых крабов. Длина судов составит от 50,5 до 63 м, они смогут ходить в рейсы до 45 суток. Объем инвестиций в проект составит 13,16 млрд рублей, из которых 10,36 млрд рублей - цена аукциона, 2,8 млрд рублей - строительство судов.

«Вопрос, где будут закладываться краболовы для компании «Островной-краб», находится на стадии проработки, но отмечу, что рассматриваются в том числе и дальневосточные верфи», - сказал гендиректор ООО «Островной-краб» Михаил ЗАЙЦЕВ.

Олег КЛИМЕНКО

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: ДФО  краб 


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