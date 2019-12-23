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ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
Оба автомобиля нового поколения Scania, серии XT (Extra Tough) – особо прочные, для экстремально тяжелых условий эксплуатации. Что означают имена самосвалов, и почему они получили их вместо цифровых обозначений, принятых у производителей грузовиков?
Имя отражает характер
Многие водители дают автомобилям имена, потому что любят своего «железного коня». Некоторые даже считают, что у него есть душа. Компании, выпускающие легковую технику, тоже нередко выбирают необычные, похожие на имена, названия для новых модификаций, чтобы выделить их из ряда других. Но для производителя тяжелых грузовиков это решение нестандартное. Причем техника Scania с именами собственными есть только в России, и это ноу-хау официального дистрибьютора «Скания-Русь» именно для горнодобывающей промышленности.
К грузовикам в горном деле отношение особое. Предприятия их тщательно выбирают и обслуживают с большим вниманием, поскольку условия эксплуатации крайне тяжелые в силу отраслевой специфики. Зимой в горах – морозы с сильным ветром, летом – жара, к тому же пониженное атмосферное давление, что затрудняет работу двигателей. Нагрузка на технику в процессе горной добычи колоссальная, поэтому модели выпускаются исключительные, со специфическими характеристиками – своего рода бойцы, герои в ряду остальных грузовиков, и действительно достойны необычных имен.
Самосвал с необычным именем очень запомнился горнодобытчикам. И в апреле на выставке MiningWorld Russia 2019 были представлены ODIN и HAGEN – самые мощные модели в линейке техники нового поколения Scania, с двигателем в 500 лошадиных сил, разработанные специально для горнодобывающих предприятий и рассчитанные на экстремально тяжелые условия эксплуатации.
Герои мифов и легенд
Имена инновационных самосвалов очень точно передают их характер и особенности – силу, надежность, выносливость, а также происхождение бренда Scania, что родом из Швеции, расположенной на Скандинавском полуострове.
Самосвал Scania для перевозки угля получил имя ODIN в честь верховного бога скандинавской мифологии. Седовласый Один – создатель миров, бог войны и победы, мудрец и шаман, колдун. Жители Скандинавии верили, что Один, невидимый для людей, участвует в их сражениях и помогает достойным одержать победу. Согласно мифам, бог может являться людям в разном обличье, и чаще всего – в образе старца в компании двух воронов или двух волков, с копьем, в войлочной шапке и синем плаще. Вот почему кабина углевоза – синего цвета с серебристыми линиями, напоминающими о благородной седине мудреца.
Тронье – это место, откуда Хаген родом. Исследователи древнего эпоса отождествляют название Тронье то с городом Дронген в Бельгии, то с мифической Троей, есть и другие версии. Так как герои легенд обычно создавались по образу и подобию реальных личностей, литературоведы до сих пор пытаются найти прототипа Хагена. Одни считают, что это кто-то из братьев королей Бургундии, другие связывают имя героя с древними правителями из Норвегии, Бельгии, однако единого мнения нет. Впрочем, и сам образ Хагена неоднозначен. Порой он выступает двигателем конфликта, порой – заступником и спасателем, но ведь иначе и невозможно в сражениях. Однако все, кто знакомы с этим героем, сходятся в том, что Хаген – мудрый и могучий непобедимый воин, которому присуще мифическое всезнание, он неумолим к врагам и предан своим соратникам.
Великаны уже в горах
Самосвалы ODIN и HAGEN – настоящие великаны, как и положено героям мифов и легенд. Выпускаются нескольких размеров – с кузовами объемом от 20 до 25 кубометров для скальников и от 28 до 38 для углевозов, поэтому к имени добавляется обозначение M, L, XL, ХХL, что помогает легко ориентироваться при выборе нужной модификации. О размере кузова сообщают шильды на кабине рядом с названием модели.
Так как условия на каждом из горных предприятий специфические, модели ODIN и HAGEN при производстве нередко модифицируются с учетом потребностей клиентов для оптимизации их работы, то есть имеют по сути уникальные технические характеристики. И, как показывает опыт, владельцам таких грузовиков важна не только инновационность конструкции, комфорт и безопасность водителя, но и красивый внешний вид автомобиля, чтобы приятно было видеть его на площадке, чтобы за рулем приятно было сидеть. Такой автомобиль создан быть не просто инструментом, а настоящим другом, боевым товарищем в тяжелой работе.
Фото: Скания-Русь.
Юлия ИВАНОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.
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