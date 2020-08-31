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21 Сентября 2020, 11:05 | Компании

ФРДВ предоставит 5,5 млрд на Нежданинскую ЛЭП в Якутии

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) готов предоставить Polymetal 5,5 млрд рублей на строительство энергетической инфрастурктуры для Нежданинского месторождения в Якутии, сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в ДФО

Предполагается, что фонд будет участвовать в строительстве высоковольтной линии 110 кВ протяженностью 254 км на участке Хандыга - Нежданинское и подстанции «Нежданинское». «Это позволит осваивать Нежданинское месторождение (четвертое по объемам запасов золота в РФ) с общим объемом инвестиций 41 млрд рублей, расширить зону централизованного электроснабжения, повысить его надежность и качество», - поясняется в сообщении.
ФРДВ вынес этот проект на рассмотрение президиума правительственной комиссии.

«На Нежданинском месторождении строятся карьер и флотационная фабрика. Концентрат будет направляться на Амурский ГМК в Хабаровском крае (ФРДВ принял решение о финансировании АГМК в объеме 5,7 млрд рублей). Часть продукции планируется экспортировать в Азию. Создаваемая в Якутии инфраструктура обеспечит электроэнергией не только Нежданинское месторождение, но и населенный пункт Теплый ключ, станет стимулом для освоения минерально-сырьевой базы Томпонского, Оймяконского районов Якутии, создаст предпосылки для объединения Магаданской энергосистемы и ЕЭС России», - пояснил гендиректор фонда Алексей ЧЕКУНКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

 

Теги: ФРДВ  Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 


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