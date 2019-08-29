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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:53 |
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Сбербанк расширит возможности "Доступного кредита"
Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходил во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда.
Программа «Доступный кредит для МСП» стартовала в 2016 году, охватила широкий круг дальневосточных предпринимателей и принесла экономический и социальный эффект.
Всего в рамках программы льготного кредитования одобрено 814 кредитов на 12 млрд руб., - из них в Сбербанке оформлено 729 льготных кредитов на сумму около 9 млрд рублей. Общий объем профинансированных проектов МСП составляет 18,3 млрд руб. В результате реализации программы сроки кредитования увеличены до 10 лет (ранее банки были готовы выдавать кредиты в основном на срок до 5 лет), ставка снижена - с 14,5% до 10% годовых. Инвестиционные кредиты можно получить от 8,5%.
В частности, с использование денег программы «Доступный кредит для МСП» построен крупнейший частный детский медицинский центр на Дальнем Востоке, закуплено оборудование для медицинского центра на Сахалине, ведется строительство жилых домов в Якутии, Приморском крае. В Амурской области открыт свинокомплекс мощностью 25 тыс. голов. В Приморском крае на кредитные средства приобретено племенное стадо, модернизирован коровник.
По данным ФРДВ, регионами-лидерами по объемам кредитования МСП по программе являются Приморский край (30,4%), Хабаровский край (15,2%), Амурская область (15,0%), Сахалинская область (11,8%), Якутия (8,8%).
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