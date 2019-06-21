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21 Июня 2019, 10:30 | Персона |

Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра

Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта

Весна, начало лета - самый горячий период на рынке загородной недвижимости. Традиционно в это время растут цены на землю, строительные работы и готовые дома. Девелоперы выводят на рынок новые проекты, а потребители либо начинают активно выбирать из готовых предложений, либо озадачиваться таким трудоемким процессом, как стройка.

Как не потеряться в этом многообразии предложений? Что выбрать - поселок или индивидуальное строение? Может ли сегодня позволить себе загородный комфорт средний класс? Эти и другие, не менее горячие, вопросы «Дальневосточный капитал» задал эксперту - генеральному директору ООО «ВостокБизнес- Строй» Андрею Хлестунову.

- Андрей Александрович, мы понимаем, что в культуре США и стран Европы загородная жизнь - это норма. При этом и в центральной России наметилась тенденция «миграции» городского населения за пределы территории деловой активности. Действительно ли в последнее время и в Приморье стали с большим доверием смотреть на такой формат жилья?

- Действительно, все больше людей хотят переехать в пригород. Этому способствует несколько объективных факторов. Во-первых, - развитие транспортной инфраструктуры. Когда можешь доехать до работы из пригорода за то же время, что и, например, из соседнего района по пробкам, жизнь за городом видится менее сложной. Во-вторых, «дачная амнистия». Возможность переводить участки, выданные государством, в ИЖС, оформляя их в собственность, и, как следствие, получить прописку, также привела к усилению потока загородных жителей.

Ну и конечно, у большинства из нас на уровне менталитета есть потребность построить дом, которая перекликается с огромным желанием убежать от городской суеты в тихое уединенное место. Полноценно проводить выходные с семьей на природе, слышать пение птиц, приглашать друзей на барбекю.

- Вы так душевно рассказываете. Сами в пригороде живете?

- Не только я. Некоторым сотрудникам и друзьям компании мы построили дома в первую очередь. Все очень довольны и возвращаться в город не собираемся.

- С желаниями людей понятно, а как быть с предложениями? И самый главный вопрос: загородный дом - это прерогатива богатых, или среднему классу тоже есть что выбрать?

- Конечно, тенденция 90-х - дворцов с башенками и 2-х метровых заборов в пригороде сместилась в сторону доступного жилья. Наши проекты рассчитаны преимущественно на средний класс, и стоимость квадратного метра дома в пригороде выходит на 30% дешевле квартиры-«вторички» не в самом дорогом районе Владивостока.

Что касается предложения. Есть уже достаточно известные пригородные поселки, конечно, какие-то более комфортные, какие-то - менее, здесь я оценивать не буду, могу сказать о проектах ООО «ВостокБизнесСтрой». Наша компания выполняет полный спектр загородного малоэтажного строительства: это и качественные дома с внешней и внутренней отделкой, построенные по технологии, учитывающей наш приморский климат. И, конечно, реализация коммуникационной инженерии и дальнейшего обслуживания дома и всего, что с ним связано. Большое внимание мы уделяем инфраструктуре. Важно, чтобы человек, переехавший за город не чувствовал себя обделенным хорошими дорогами, тротуарами, детскими площадками и другими местами общего пользования.

Продал и забыл - это не про нас. Мы с клиентом если не навсегда, то очень надолго.

- Вы особо подчеркнули: «чтобы загородный житель не чувствовал себя обделенным». Действительно, наша пригородная инфраструктура оставляет желать лучшего. Жители, которые отдали предпочтение таунхаусам, а именно они стали первой более или менее доступной формой загородной недвижимости, зачастую не совсем довольны уровнем комфорта…

- Да, вы правы. Уровень качества загородного жилья - очень разный. Таунхаусы были первой попыткой развития культуры жилого пригорода, и в то же время модной, может даже, как сейчас принято говорить, «хайповой» тенденцией. Люди переезжали за лучшей жизнью, а въехав, столкнулись с рядом существенных неудобств. Но давайте не забывать, что таунхаусы начинали строить уже более 10 лет назад. В то время и опыт представителей рынка в данном сегменте был невелик. Государственное регламентирование оставляло желать лучшего. Социальная ответственность компаний была низкая. Было много фирм- однодневок, которые не заботились о своем имени, как на многоэтажном рынке, так и на загородном.

Я не буду спорить, что вопрос комфорта в загородном жилье и сейчас стоит очень остро. Малоэтажное строительство не так жестко регулируется государственными структурами, как высотное. Потребитель может столк- нуться с недобросовестным застройщиком, который некачественно произведет работы по строительству и проведению инженерных коммуникаций, что может привести к дорогостоящей эксплуатации жилья.

Здесь могу посоветовать - не смотреть на красивые проектные картинки и не слушать обещания. Нужно обращать внимание на технологию строительства и на то, какую ответственность в дальнейшем готов взять на себя застройщик по обслуживанию поселка или таунхаусов.

- Возможно, лучше выбрать индивидуальное строительство?

- Может показаться именно так. Но строительство дома - это очень трудо- и финансово затратный процесс. Люди, которые сталкивались со стройкой, знают, что в итоге все это выходит гораздо дороже и дольше, чем они планировали. Поэтому продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра. Опять же, владение частным домом подразумевает уборку снега, грязи; чистку септиков, мелкие ремонты и так далее. А если мы говорим о кондоминиумах, их жители получают этот комплекс услуг бонусом.

- Что непосредственно «ВостокБизнесСтрой» может предложить жителям, желающим получить загородный комфорт?

- Наша компания достаточно плотно занимается загородным малоэтажным строительством. Для себя мы выделяем два направления в этом сегменте: первое - это строительство индивидуальных домов под запросы конкретного заказчика. Здесь у нас нет градации: строим только бюджетный сегмент или только премиум класс. С одинаковым удовольствием и ответственностью воплощаем в жизнь и «умные» дома со сложной инженерией, и достаточно стандартные, недорогие проекты.

Второе направление - кондоминиумы. Это направление нам особенно интересно, потому что рассчитано на средний класс, к которому мы, кстати, относим и себя. Поэтому решать проблему качественного комфортного жилья для таких же как мы сами людей - очень приятно и важно для нас.

- Но кондоминиумы - это, по сути, многоквартирные дома?

- Я бы не стал их путать. Да, кондоминимум - дом на несколько квартир, и в этом есть много плюсов. Здесь человек живет в понятной для него обстановке, со всеми коммуникациями. Он имеет городской комфорт, при этом каждый день приезжает в тихую зону с чистым воздухом на охраняемую территорию. У него своя парковка, за которую не надо «драться» с соседями, своя беседка и благоустроенная территория. При всем при этом - это ближайший пригород.

Что касается технологии строительства, мы отказались от каркасных домов - ставим только капитальный фундамент и капитальные стены, которые легко поддаются отделке любой сложности.

Еще один плюс кондоминиумов - это вписанный в окружающую среду и в уже существующую застройку внешний вид поселка. Сегодня ужесточается регламент застройки, по принципу европейских стран, где уже давно никто не разрешает строить так, как тебе нравится. В каждом поселке есть определенные типы домов, оговорены высота забора и обустройство прилегающей территории. Поэтому и выглядит такая территория гармонично. Мы тоже стараемся следовать этой тенденции. То есть, я без лишней скромности могу заявить, что мы строим как для себя!

- «ВостокБизнесСтрой» всегда работал на крупных госзаказах. Почему открыли направление малоэтажки?

- Мы никогда не гнались за сверхприбылью, отдавая предпочтение качеству. Лучше немного меньше заработать, зато сохранить честное имя. Я бы не сказал, что у нас всегда были госзаказы: мы начинали с «Современных Оконных Конструкций», а это работа с частными лицами. Поэтому опыт в этой области у нас огромен.
Несмотря на долгую историю нашей компании, я каждый заказ пропускаю через себя. Когда работаешь над большим государственным проектом - это одни ощущения: пользы для общества. Когда работаешь для конкретного человека, понимая, что ты решаешь насущную проблему для него и его семьи - другие: это благодарность за доверие.

- Строительство - сложная ниша бизнеса. Как вам удается и зарабатывать и занимать социально ответственную позицию?

- Я бы хотел, чтобы в строительном бизнесе достигали успеха люди-созидатели. Те, кому не безразлична территория, на которой они живут, которые стремятся сделать ее комфортной и привлекательной.

У моей семьи - крепкие дальневосточные корни. Это место, где я действительно хочу жить и работать. И у меня нет цели заработать и сбежать, где «трава зеленее». Поэтому будем продолжать трудиться, делать жизнь наших земляков комфортнее и приятнее.

Досье "Дальневосточного капитала": В ООО «Современные Оконные Конструкции» Андрей Хлестунов пришел студентом ДВГТУ. Через несколько лет стал руководителем компании, а в последствии расширил ее до полноценного представителя строительного рынка - ООО «ВостокБизнесСтрой», который плодотворно работает уже боле 10 лет. Все это время «ВостокБизнесСтрой» осуществляет капитальное строительство, ремонты, реконструкции любой сложности и весь комплекс работ по инженерным системам. Компания известна масштабными проектами во многих субъектах Приморья, сотрудничеством с Дальзаводом и Фондом капитального ремонта.

Юрий Рогов

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: строительство  Андрей Хлестунов  Приморье 


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