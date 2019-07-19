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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Иван Савкин: Свою первую буксировку я посвятил первому свиданию
Чего Иван Савкин только не сдвигал с места за свои тридцать с небольшим. Автобусы, танки, тракторы, подъемные краны, электровозы, пароходы. На вопрос, почему именно буксировка, Иван скупо отвечает: «Захотелось».
Мог ли он представить, когда приехал жить в Приморье в далеком 2000-м, что сегодня его будут называть не иначе как «самый сильный человек на Дальнем Востоке». Перед самым нашим знакомством я думал, ну что такое, сдвинуть с места какое-нибудь транспортное средство! Как говориться, «бери больше, тяни дальше» или там – «сила есть, ума не надо». Но когда мимоходом Иван сказал, что «толкнуть электровоз» и «толкнуть тепловоз» это разные вещи не только по весу «снаряда», но и по принципу устройства приводного механизма техники; что при буксировке плавательного средства, надо учитывать инерцию, силу и направления ветра, до меня стало доходить, что все не так уж и просто и силой без ума, тут мало, что сделать можно.
Жизнь у Ивана, как и его занятие, тоже была не из легких. Хотя казалось бы, все было хорошо. Родился 1 января 1985 года в Москве. Мама в свое время уехала из Владивостока в Москву учиться в медицинский. Там встретила отца, он инженер. Бабушка Ивана по отцу была большим человеком, работала в правительстве СССР заместителем министра химической промышленности. «Жили мы на Охотном ряду, – рассказывает Иван. – Дом как раз напротив здания Госплана, где сейчас Государственная Дума размещается. Дом 19-го века постройки, но там уже лифт был. Помню, квартира была огромная метров двести с высокими четырехметровыми потолками, я по ней на велосипеде ездил, комнат пять или шесть. Это было такое родовое гнездо – от прабабушки перешло. В общем, жили, ни в чем себе не отказывали».
Через четыре года родители Ивана развелись, и ему пришлось уехать к другой бабушке в Крым в Ялту. Там Иван и стал заниматься спортом: сначала плаванием, к которому приобщил его дед. «Ну, как приобщил, просто выбросил в воду и, давай плыви, – продолжает Иван. – Дедушка у меня моряк был. Долгое время работал в Приморье старшим механиком в ДВМП. Сам он был мастер спорта по боксу, по-моему, даже Чемпионом РСФСР. Здоровый мужик был – обхват запястья 30 сантиметров. Для сравнения, у меня 20. Ростом – метр 68, а весом 135 килограммов. Там мощь была конкретная... Потом меня отдали в секцию по плаванию, и я уже в 11 лет выполнил норматив кандидата в Мастера спорта Украины по плаванию, заняв второе место на Чемпионате Украины среди юношей до 18 лет. Ну, еще шахматами занимался, отдали туда, где было бесплатно.
А между всем этим был еще год в Москве, куда после развала Советского союза мать забрала Ивана обратно. Там он пошел в первый класс, а через год вернулся обратно в Ялту. Тем временем жизнь в независимой Украине становилась все хуже и хуже. На пенсию, которую получала бабушка Ивана, можно было купить пять пачек пельменей. По его словам, основной валютой в те годы была водка, ей торговали все, чтоб как-то выжить, торговала бабушка и сам Иван.
«В Ялте закончил 9 классов, потом меня жизнь немного помотала. Об этом периоде я вообще не люблю рассказывать, так как жил практически на улице, на три месяца в детский дом загремел, у бабушки не было родительских прав на меня. Это была «жесть». Кормили раз в день, да еще половину питания забирали старшеклассники, персонал говорил: утром покормим, а дальше делайте что хотите, хоть воруйте идите. Одежды не было теплой, обуви, приходилось босиком ходить. Через три месяца с двухсторонней пневмонией и обморожением конечностей меня обратно к бабушке отправили. Трудно тогда было на Украине. Бабушка и дедушка по маме родом были из Шкотово. Дедушка уже до этого времени не дожил, а бабушка целенаправленно хотела вернуться в Приморье. И в 2000-м мы с ней переехали во Владивосток».
Здесь уже во Владивостоке Иван работал охранником в ночных клубах «Наутилус», «Стелс», «Даун Хаус»; а отсыпался в офисе рыболовецкой компании, который тоже охранял... Параллельно умудрялся еще и в вечерней школе учиться. Рассказывает Иван: «Тогда охранных агентств во Владивостоке было штуки три. И непьющие охранники на вес золота были, нас просто передавали с объекта на объект, смотря за каким агентством кто закреплен. Тогда охранники либо «пили по тяжелой», либо спортсменами были. Вот у меня напарник был – мастер спорта по боксу, другой самбист, а я – старший по смене. Я вообще человек добрый, мирный, по мне лучше с людьми договориться, чем силу применять».
Во Владивостоке Иван поступил в секцию тяжелой атлетики. Это с его-то ростом! Потом был пауэрлифтинг, и везде он добивался каких-то результатов. В тяжелой атлетике дошел до кандидата в мастера спорта, до мастера спорта в пауэрлифтинге. В 2004-м году Иван получил аттестат о среднем образовании и поступил в вуз. Сначала во ВГУЭС – не доучился. Потом в медицинский.
«И там, и там я учился по спорт-контрактам, выступал на соревнованиях, – рассказывает Иван. – В медицинском, например, мне с сказали: «Нам нужны спортсмены по паурлифтингу, по самбо, сумо еще по чему-нибудь, чтобы на соревнованиях выступали, отстаивали честь института». А спортивная стипендия тогда, это где-то 6-7 тысяч, для меня – нелишние деньги были, плюс на соревнованиях 15 давали, если просто поучаствовал, и в общем до 45-ти выходило за первые места».
В медицинском институте Иван прошел полный курс – 5 лет, но диплом так и не защитил, не дописав дипломную работу, что называется «по семейным обстоятельствам». «Приехала мама с двумя инвалидностями, с кучей болячек и проблем, которые мне надо было решать». Из армии Иван был демобилизован по этой же причине, как единственный кормилец, по уходу за матерью. Три месяца, конечно, это и не служба, рассказывает Иван, но присягу он принял в войсках ВДВ и по Дальнему Востоку за это время покатался, участвуя в соревнованиях за счет Минобороны.
Буксировкой Иван стал заниматься в 2010-м, тогда как раз силовое многоборье становилось популярным, но занимались им немногие. «Человек 10-12, – вспоминает Иван, – в основном, для себя, на любительском уровне. Учились по фотографиям, по информации в Интернете. Периодически устраивались какие-то спортивные шоу, в основном под эгидой администрации края, за участие в шоу спортсменам платили деньги неплохие. Потом наступило небольшое затишье, и я решил попробовать потянуть автобус – машинки-то разные итак таскали, а захотелось что-нибудь серьезное толкнуть».
И вот тут, случайность это или нет, Иван как раз с женой своей, Натальей познакомился в Интернете – в социальных сетях, а оказалось, жили в соседних домах. И решил Иван, что эту буксировку автобуса он посвятит своему первому свиданию. Получилось. На пару метров сдвинул. Покорил женское сердце...
«А в 2014 году, – продолжает Иван, – 1-го июня, меня судьба свела с замечательным человеком – Игорем Сергеевичем Пушкаревым, тогдашним главой Владивостока. Он сразу же предложил на день города потянуть что-нибудь посерьезней автобуса. Например, электричку! И мы для начала решили попробовать толкнуть пару вагонов.
И вот 3 июля в 9 утра звонок. Звонит Пушкарев, говорит, что через двадцать минут ко мне приедет его человек и отвезет на место, будем тянуть вагоны. Я говорю: «Не могу, у меня у дочери день рождения». Наталья, жена как узнала, что звонил сам глава города, сказала, что надо ехать, а праздник отметить вечером.
Я тогда часа три пробовал толкнуть эти вагоны, не получалось. Не было никакой экипировки, никакого оборудования, лестницы. Поставили какие-то кирпичи и привезли два канала телевидения – 8-й и ОТВ. Переволновался я тогда больше от телевизионщиков, чем от предстоящей буксировки. А через месяц уже двигал электропоезд: два мотовагона и два пассажирских вагона общим весом 188, 5 тонн. После этого был паром – «Босфор Восточный».
Ну а между электропоездом и паромом были автобусы и тягачи, танки, ракетный комплекс и другие транспортные средства. Стоит отметить, что Иван – единственный человек в мире, который двигал танк весом свыше 26-ти тонн. Это был его первый мировой рекорд, для съемки которого в Приморье приезжали из США. Не один раз Иван Савкин попадал в кадр российского международного телеканала RT. причем первым танком у Ивана был легендарный Т-34. «У военной техники вообще «ходовка» тяжелая», – делится впечатлениями пауэрлифтер.
Интересно, что буксировка парома «Босфор Восточный» стала для Ивана Савкина началом его просветительской деятельности. Именно тогда к силачу обратился заместитель главы города Владивостока Константин Лобода, предложив выступить перед учениками 57 школы. «Я согласился, – говорит Иван, – что послужило стартом программы «Здоровое Приморье: нам здесь жить», которая работала в течение 5 лет. Я выступал в школах и гимназиях, в детских домах и реабилитационных центрах, в средне-специальных и высших учебных заведениях Приморского края. Рассказывал о физкультуре и спорте, о здоровом образе жизни и вреде табака, алкоголя, наркотиков».
С тех пор в послужном списке Ивана Савкина более пятидесяти достижений по буксировке и силовому экстриму, он несколько раз отмечен в Книге рекордов Гиннесса. На счету спортсмена: танки и ракетные комплексы, поезда и пароходы, автобусы и комбайны. Нет в его послужном списке космических аппаратов, но почему-то хочется верить, что когда-нибудь в Книге Гиннесса появится и такой рекорд, автором которого будет русский богатырь, дальневосточный Титан, большой и добрый человек Иван Савкин.
Сергей НЕЛЮБИН.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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