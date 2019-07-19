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01 Августа 2019, 10:15 | Регион сегодня |

В Приамурье для туристов создан новый визит-центр

В Амурской области у города Зеи появился свой визит-центр

Туристы могут получать консультации об экологических тропах и маршрутах, достопримечательностях города и района, экскурсионных программах, возможностях проживания и проезда, а также вариантах времяпрепровождения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

На сегодняшний день Центр может предложить туристам около 20 маршрутов разной степени сложности. Среди самых популярных: «Золотые пески», кордон «Алгая», «Партизанская сопка», «Арбинская писаница», «Гуликская ГЭС», восхождение на вершину хребта Тукурингра.  По каждому маршруту собрано максимальное количество информации. Путешественникам расскажут, сколько времени займет путь туда и обратно, что нужно взять с собой, с какими опасностями можно встретиться по дороге.  При необходимости сотрудники Центра смогут предоставить транспорт и помочь в расселении.

«Наш город и район часто притягивает туристов, здесь есть, что посмотреть. Но путешественникам сложно ориентироваться, так как территория обширная. Мы работаем с подготовленными гидами, которые хорошо знают местность и смогут поделиться опытом. Пока мы работаем через телефон, Instagram. То есть люди звонят нам, пишут, договариваемся. В ближайших планах найти отдельное помещение для встречи туристов», - рассказал руководитель ООО «Визит-Центр Зея» Роман Кулиашвили.

По мнению руководителя, в перспективе Центр может стать «визитной карточкой» города и района. В здании, где он будет располагаться, организуют место для сбора туристов. Туда будут приглашать travel-блогеров, известных путешественников, проводить туристические мастер-классы с участием различных организаций. 

Центр уже наладил контакты с транспортной компанией, Зейским заповедником, предпринимателями, которые производят сувенирную продукцию.

«Главная задача - из всего многообразия доступных ресурсов сделать хороший туристический продукт. Поэтому со своей стороны мы всячески поддерживаем подобную инициативу: информационно, организационно, даем консультации, как грамотно упаковать тот или иной маршрут. Есть задумка сделать буклет, посвященный северному таежному краю. Мы будем презентовать маршруты, которые разрабатывал Центр, на крупных информационных площадках не только в России, но и за рубежом», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. 
Ближайший к Благовещенску информационный туристический пункт расположен в Ивановке (Ивановский район). Он создан на базе краеведческого музея, где путешественники могут получить всю необходимую информацию. Официально как туристско-информационный центр пункт пока не зарегистрирован. Но в планах администрации до конца этого года найти под него отдельное помещение и заняться бумагами. 

Еще один туристический пункт находится в поселке Новобурейский. Консультации по маршрутам и организацию экскурсий путешественникам проводят на базе администрации поселка совместно с краеведческим музеем.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: туризм  Зея 


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