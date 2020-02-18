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02 Марта 2020, 08:55 | Регион сегодня

Тында и Циолковский победили во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству

Благодаря победе Амурские города получат федеральные средства на создание современных и комфортных территорий для отдыха жителей

Накануне итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений подвели в Тюмени.

Благодаря победе Амурские города получат федеральные средства на создание современных и комфортных территорий для отдыха жителей. В Тынде появится «БАМоский Арбат», а в Циолковском преобразится городской парк.

В 2020 году из 300 заявок от «малых городов» с численностью до 100 000 человек включительно, направленных из разных регионов страны, победителями стали 80 проектов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса в Тюмени Минстрой России отметил значительную заслугу в победе жителей Амурской области, которые приняли активное участие во флешмобе #городаменяютсядлянас.

Всего от Амурской области в конкурсе в 2020 году приняли участие 7 населенных пунктов, кроме Тынды и Циолковского, города Белогорск, Свободный, Райчихинск, Зея и Сковородино.

Благодаря все той же поддержке жителей области Тында и Сковородино получат дополнительный приз в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

"Мы хотели бы отметить два города в Амурской области - Тында и Сковородино. Отдельный для вас будет приз, мы придумаем, какой. Возможно, придумаем дополнительно выделить денежные средства на комфортную городскую среду в рамках реализации федерального проекта ["Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"]. Как раз сейчас это обсуждаем", - сказал он.

Егоров отметил, что конкурсную комиссию поразило, как Тында и Сковородино подходили к выбору территорий для благоустройства и как они продвигали свои города в социальных сетях, привлекая местных жителей.

«Победа в конкурсе – это заслуга всех амурчан, и работников администраций, которые обеспечили участие территорий в конкурсе (подготовка заявок и оформление проектов дело непростое), и конечно тех, кто искренне поддержал проекты по благоустройству общественных территорий своей малой родины. Вместе мы делаем города лучше и комфортнее. Города меняются для нас благодаря всем нам, нашей работе, нашей ответственности, в стремлении сохранить ее для будущего поколения. Победа в конкурсе обеспечивает территориям не только финансирование из федерального бюджета, область также выделит средства на реализацию лучших проектов», – подчеркнул губернатор амурской области Василий Орлов.

Согласно проектам, в Тынде создадут «Нескучный сквер» и обновленный Московский бульвар с современной, самой длинной лавочкой в Амурской области, с интересными многофункциональными архитектурными формами, современнейшим освещением.

В Циолковском новый парк культуры и отдыха будет поделен на несколько зон. Для развлечения оборудуют сцену, возле которой установят скамейки, навес и сухой фонтан в центральной части разместят зону семьи и детства с тематическим площадкам с кинетическими и световыми арт-объектами; также в парке создадут сквер для влюбленных, зону для пикников (там на существующие деревья подвесят гамаки), скейт-парк и многое другое.

Для справки: Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений стартовал в 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации, и Президент высоко оценил работу и проведение предыдущих двух конкурсов.

Общий призовой фонд ежегодно составляет 5 миллиардов рублей.

За 2 года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются в 63 субъектах.

Все финалисты получили гранты на благоустройство скверов, парков, площадей от 30 до 100 миллионов рублей.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Циолковский  конкурс  Тында 


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