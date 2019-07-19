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Понедельник| 05 Августа, 14:25 |
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Почти 170 тысяч гектаров посевов пострадало от стихии в Амурской области
Проблемы, с которыми столкнулись руководители хозяйств после дождевого паводка, сегодня обсудил с руководителями предприятий АПК губернатор области Василий Орлов в ходе поездки в Ивановский, Тамбовский и Константиновский район. Руководитель одного из крупных хозяйств Ивановского района рассказал, что в настоящее время сложная ситуация сложилась по посевам сои и ячменя, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Зерновые стоят в воде, соя «вытянулась» и даст вдвое меньше урожая, чем ожидалось. Хорошей урожайности ждем от кукурузы. Большое значение в отведении воды сыграла мелиоративная система, которую обустраивают по федеральной программе мелиорации. Благодаря ей с полей достаточно быстро уходит вода и урожай будет сохранен», - сказал Владимир Ус.
Потеря урожая зафиксирована в хозяйствах Тамбовского района.
Об этом главе региона рассказал руководитель агрофирмы «Партизан» Виктор Силохин.
В настоящее время в хозяйстве безвозвратно утрачен урожай на площади в 5000 гектаров и количество пострадавших посевов неокончательное. В 2014 и 2015 годах хозяйство страховало посевы, в этом году страховка не оформлялась.
«Ситуация с посевами непростая, предварительный ущерб от стихии на сегодняшний день составляет 1,5 млрд. руб. В прошлом году была похожая ситуация, в 2018 году ущербу составил 1,2 млрд. руб на площади 125 тыс га. Значительная часть средств, предоставленная в качестве поддержки аграриев, была направлена из федерального бюджета», - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.
В целом по области от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов.
По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, размер ущерба неокончательный. Сейчас специалисты министерства продолжают вести актирование пострадавших полей.
«От дождей и града пострадали хозяйства южных и центральных районов. Паводковыми водами уничтожены посевы в хозяйствах Мазановского района», - рассказал Олег Турков.
После объезда хозяйств в администрации Константиновского района Василий Орлов провел совещание с руководителями хозяйств.
«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд. рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», - рассказал глава области.
В ходе совещания были подняты две важные для руководителей сельхозпредприятий темы – мелиорация и страхование посевов.
«Ненормально, когда фермер сеет на заведомо рискованных участках земли, таких, как пойма реки Зеи в районе села Владимировка, при этом не страхуясь от неурожая», - заявил Василий Орлов.
Как пояснил министр сельского хозяйства региона, согласно методике федерльных органов власти, сумма выплат за потерянный урожай выплачивается в 50% размере тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100% - тем, кто воспользовался услугами страховых компаний.
Еще одним способом избавить аграриев от потерь может стать мелиорация. За последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.
«В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65% расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещение 50% затрат на проектирование и 10% на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участите в программе», - сказал Олег Турков.
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