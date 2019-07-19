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05 Августа 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Почти 170 тысяч гектаров посевов пострадало от стихии в Амурской области

В настоящее время сложная ситуация сложилась по посевам сои и ячменя

Проблемы,  с которыми столкнулись руководители хозяйств после  дождевого паводка,  сегодня обсудил  с руководителями предприятий АПК губернатор области Василий Орлов в ходе поездки в Ивановский, Тамбовский и Константиновский район. Руководитель одного из крупных хозяйств Ивановского района рассказал, что в настоящее время сложная ситуация сложилась по посевам сои и ячменя, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

«Зерновые стоят в воде, соя «вытянулась» и   даст вдвое меньше урожая, чем ожидалось. Хорошей урожайности ждем от кукурузы. Большое значение в отведении воды сыграла мелиоративная система, которую обустраивают по федеральной программе   мелиорации. Благодаря ей с полей достаточно быстро уходит вода и урожай будет сохранен», - сказал Владимир Ус. 

Потеря урожая зафиксирована  в хозяйствах Тамбовского района. 

Об этом   главе региона рассказал руководитель агрофирмы «Партизан» Виктор Силохин.

В настоящее время в хозяйстве безвозвратно утрачен урожай на площади в 5000 гектаров и количество пострадавших посевов неокончательное. В 2014 и 2015 годах хозяйство страховало посевы, в этом году страховка не оформлялась.

«Ситуация с посевами непростая, предварительный ущерб от стихии на сегодняшний день составляет 1,5 млрд. руб. В прошлом году была похожая ситуация, в 2018 году ущербу составил 1,2 млрд. руб  на площади 125 тыс га. Значительная часть средств,  предоставленная в качестве поддержки аграриев,  была направлена из федерального бюджета», - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов. 

В целом по области от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров  посевов. 

По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, размер ущерба неокончательный. Сейчас специалисты министерства продолжают вести актирование пострадавших полей. 

«От дождей и града пострадали хозяйства южных и центральных районов. Паводковыми водами уничтожены посевы в хозяйствах Мазановского района», - рассказал Олег Турков. 

После объезда хозяйств в администрации Константиновского района Василий Орлов провел совещание с руководителями хозяйств.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд. рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя  Правительства РФ Дмитрия Медведева.  Но это  неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», -  рассказал глава области. 

В ходе совещания были подняты две важные для руководителей сельхозпредприятий темы – мелиорация и страхование посевов. 

«Ненормально, когда фермер сеет на заведомо рискованных участках земли, таких,  как пойма реки Зеи в районе села Владимировка, при этом не страхуясь от неурожая», - заявил Василий Орлов. 

Как пояснил министр сельского хозяйства региона, согласно методике  федерльных органов власти,  сумма выплат за потерянный урожай выплачивается в 50% размере тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100% - тем, кто воспользовался услугами страховых компаний. 

Еще одним способом избавить  аграриев от потерь может стать мелиорация. За последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни  одна мелиоративная система. 

«В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65% расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещение 50% затрат на проектирование и  10% на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участите в программе», - сказал Олег Турков.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: пожар  Амурская область  дождевой паводок 


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