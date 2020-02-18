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Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
Сегодня в Березовском заказнике при поддержке WWF России специалисты «АмурСоЭС» и Дирекции по ООПТ Амурской области приступили к установке онлайн-камер на гнезда дальневосточного аиста.
Уже третий год по инициативе WWF России в Амурской области с помощью онлайн-камер компании Hikvision будет вестись онлайн-наблюдение за жизнью нескольких аистных пар, появлением и развитием их потомства. Сейчас специалисты Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» и Дирекции по ООПТ Амурской области готовятся к возвращению дальневосточного аиста с «зимних квартир» на реке Янцзы в Китае в места гнездования в бассейн Амура.
«Дальневосточный аист — не только одна из самых редких, но и скрытных птиц бассейна Амура. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека и устраивает гнезда в глухих местах вдали от людей — на окраинах рощ, среди болот или на отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками. Поэтому не то что длительно наблюдать, но даже сфотографировать эту редкую птицу на гнезде долгие годы считалось большой удачей. Новые технологии дали нам уникальную возможность — вести наблюдение в режиме онлайн за гнездом с помощью видеокамер. Это стало настоящим прорывом в орнитологии и в изучении экологии дальневосточного аиста. А благодаря GPS-передатчикам, которыми были помечены в прошлом году на российской части бассейна Амура 80 дальневосточных аистов, в том числе и птенцы из гнезд с онлайн-камерами, мы теперь точно знаем, куда полетели на зимовку наши питомцы и где они будут находиться в этом году, — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. – В этом сезоне онлайн-наблюдение будет вестись за жизнью 6 аистиных семейств — мы расширили его и по количеству, и по географии расположения гнезд. Сейчас устанавливаем старые камеры на прежние места и новые 2 камеры планируем поставить в Амурском заказнике».
С нетерпением ждут возвращения пернатых «из теплых краев» не только специалисты, но и «видеопоклонники» дальневосточного аиста. Ведь онлайн-наблюдение в реальном времени за жизнью аистных семейств на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» позволило любому человеку, из любого уголка планеты, подключиться к трансляции и день за днем фиксировать изменения, происходящие в гнезде.
Впервые опыт установки онлайн-камер в Амурской области был опробован в 2018 году на гнезде № 1 возле села Тамбовка на выведенной из эксплуатации опоре ЛЭП ДРСК. Однако птенцов у этой пары не оказалось. В прошлом году онлайн-камеры компании Hikvision при поддержке WWF России были установлены уже на 4-х гнездах. Под наблюдение попали 2 гнезда, расположенных на опорах недействующей линии электропередач возле Тамбовки, и 2 гнезда в Березовском заказнике: на дереве и на искусственной треноге. Впервые удалось увидеть рождение пернатого потомства «в прямом эфире» и настоящий бэби-бум: все 4 пары дальневосточных аистов стали родителями. Были среди них и рекордсмены с пятью птенчиками — в гнезде №2 возле Тамбовки. Именно эти аисты на ЛЭП пережили в конце апреля страшный низовой пал и выстояли, не бросили гнезда и защитили свои потомство, накрывая кладку своим телом. Как отмечают экологи из «АмурСоЭС», эта пара аистов уже 10 лет возвращается весной в свое гнездо и всегда успешно выводила птенцов. Для зрителей интернета это гнездо ещё наверняка запомнилось стаей бакланов, которая постоянно кружила рядом.
«7 марта мы уже отработали на 2-х гнездах на опорах недействующей ЛЭП около Тамбовки, а сегодня в Березовском заказнике установим камеры на гнездо на треноге — напомню, из трех птенцов, появившихся в этом гнезде прошлом году, здесь выжил всего один. И одну камеру поставим также на дереве, где в прошлом году было гнездо с 4 птенчиками, которых мы пометили передатчиками. С этим гнездом случилась отдельная история — оно упало в августе, уже после того как птицы встали на крыло. Дело в том, аисты достаивают свои «квартирки» каждый год, и вес такого сооружения доходит до 200 и более килограммов, не каждое дерево выдерживает. Мы сегодня попробуем соорудить перекладины на этом дереве, чтобы аисты опять загнездились на прежнем месте. А на следующей неделе вместе с охотоведами областной Дирекции ООПТ планируем выезд в Амурский заказник: здесь мы установим онлайн-камеры на 2-х гнездах», — комментирует кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста.
До начала видеотранслиции реалити-шоу «Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон» на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» остаются считаные дни. Между тем движение «на север», к местам гнездования, уже началось. «Хранители аистиных гнезд» из общественной экологической организации Еврейской автономной области «Багульник» 9 марта обнаружили появление первых дальневосточных аистов на территории ЕАО. Как сообщает руководитель «Багульника» Юрий Панин, порядка 20 птиц пролетели над селом Ленинское в северо-западном направлении в сторону поймы реки Солонечная. Весна зовет пернатых в бассейн Амура!
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
«WWF России участвует в защите дальневосточного аиста больше двадцати лет. С 2004 года Фонд инициировал движение «Хранителей аистиных гнезд». Это организации и люди, которые взяли на себя ответственность отслеживать состояние одного или нескольких аистиных гнезд и производить их противопожарную обработку осенью. Фонд обеспечивает активистов противопожарным оборудованием и полевой экипировкой. В рамках программы сохранения дальневосточного аиста устанавливаются искусственные опоры для гнезд, а на деревьях размещаются специальные корзины для гнездования. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза. На протяжении последних 5 лет проект по увеличению численности дальневосточного аиста WWF России осуществлял при поддержке банка HSBC, за что мы очень благодарны нашим сторонникам, и сейчас мы ищем нового корпоративного партнера, который готов поддержать это направление работы Фонда в бассейне Амура», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.
ФОТО – установка онлайн-камер на гнезда дальневосточного аиста © Антон Сасин / WWF России
ФОТО – скриншот с онлайн камер 2019 год ©WWF России / АмурСоЭС
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
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