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15 Июля 2019, 18:01 | Регион сегодня |

Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры

В Приамурье на рассвете известные всему миру онлайн-аистята один за одним вылетели из гнезда

Пять птенцов дальневосточного аиста из гнезда возле села Тамбовки Амурской области, за которыми с конца марта ведется онлайн-наблюдение с помощью видеокамер, установленных WWF России и АмурСоЭС, утром 15 июля в течение часа встали на крыло и совершили первый полёт.

 

zovtv

 

Сначала о родителях. Эта, можно сказать, легендарная уже пара дальневосточных аистов на протяжении 10 лет выводит птенцов в одном и том же гнезде возле села Тамбовки. Как и другие дальневосточные аисты в бассейне Амура, она прилетает сюда весной после зимовки в Китае, на Янцзы. По наблюдениям экологов из АмурСоЭС, эти родители всегда успешно выводили птенцов, а в этом году, под прицелом онлайн-камеры они отложили 5 яиц.

 


 

Первое камера камера зафиксировала 31 марта.

В конце апреля эти аисты пережили страшный низовой пал, но выстояли, не бросили гнездо и защитили свое потомство, накрывав кладку своим телом. Сыграло свою роль конечно и то, что гнездо №2 расположено на ЛЭП, на значительном расстоянии от земли, и огонь не смог до него добраться, как это происходит, к сожалению, во многих других подобных случаях…

 

wwfrussia

 

Видео-ролик с онлайн трансляции пожара 28 апреля облетел мир, сделав эту стойкую пару дальневосточных аистов звездами YouTube, и — ещё раз показал всем важность работы WWF России, АмурСоЭС, Дирекции ООПТ Амурской области по сохранению дальневосточного аиста, конкретных гнезд и в целом мест обитания редкой птицы.

А 5 мая у этой пары дальневосточных аистов появились первые птенцы. Это был первый случай в истории, когда момент вылупления аистенка транслировался в интернете — на информационном портале Амурского экорегиона Амуринфоцентр.

 


 

И вот — ещё одно важное событие в жизни потомства: сегодня аистята встали на крыло!

«Вылет птенцов из гнезда происходит в возрасте больше 2 месяцев, на 65-70 сутки жизни, и сейчас птицы будут самостоятельно учиться добывать еду.

Взрослые аисты не учат птенцов летать. Этот навык аистята познают самостоятельно – все одновременно, как это произошло сегодня в гнезде № 2 возле Тамбовки, или поодиночке. К моменту, когда птенцы практически готовы к полету, родители перестают активно кормить их, как бы подталкивая свое потомство к вылету из гнезда и, опять же, самостоятельному поиску пищи.

Внезапная опасность, появление человека или хищника может стимулировать одновременный вылет из гнезда всего выводка,комментирует Анна Сердюк (Барма), кандидат биологических наук, старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России. — Первые дни после вылета из гнезда аистята ведут малоподвижный образ жизни, они менее осторожны, чем взрослые птицы, вследствие чего вполне могут стать лёгкой добычей для некоторых хищников. Но надеемся, что с нашими подопечными этого не произойдет! Сейчас они держатся неподалеку от гнезда, затем станут разлетаться все дальше и дальше, возвращаясь, как и родители, в гнездо на отдых и на ночь. Связь с гнездом птицы не теряют до отлета на зимовку. Примерно через месяц после вылета из гнезда аисты начнут объединяться в стаи и кочевать в поисках пищи, подолгу задерживаясь на кормовых местах, готовясь к перелету на «зимние квартиры».

Гнездо, из которого сегодня аистята совершили первый полет, — одно из 4-х в Амурской области, за которыми по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) ведется в этом году видеонаблюдение в режиме онлайн. В конце марта 6 онлайн-камер компании Hikvision были приобретены WWF России и установлены специалистами Амурской областной общественной экологической организацией «АмурСоЭС» и Дирекции ООПТ Амурской области на 4-х гнездах дальневосточного аиста. Под прицел видеокамер попали пернатые обитатели двух гнезд на опорах ЛЭП ДРСК у села Тамбовки и ещё двух «аистиных квартир», на березе и на треноге, в Березовском заказнике. Впервые специалисты и просто любители птиц смогли наблюдать жизнь дальневосточного аиста онлайн. К концу апреля во всех гнездах были отложены яйца, а к 27 мая вылупились все птенцы. В июне на одном из гнезд вышло из строя оборудование, но, чтобы не тревожить птиц в активный период вскармливания птенчиков, было принято решение пока его не восстанавливать. Так что в настоящий период можно наблюдать онлайн за жизнью дальневосточного аиста в 3-х разных гнездах. Эту и другую информацию вы можете получить на сайте Амурского экорегиона «Амуринфоцентр».

Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года, благодаря мероприятиям проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.

ВИДЕО © WWF России / АмурСоЭС

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: АмурСоЭС  экология  wwf России  дальневосточный аист 


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