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Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
Пять птенцов дальневосточного аиста из гнезда возле села Тамбовки Амурской области, за которыми с конца марта ведется онлайн-наблюдение с помощью видеокамер, установленных WWF России и АмурСоЭС, утром 15 июля в течение часа встали на крыло и совершили первый полёт.
Сначала о родителях. Эта, можно сказать, легендарная уже пара дальневосточных аистов на протяжении 10 лет выводит птенцов в одном и том же гнезде возле села Тамбовки. Как и другие дальневосточные аисты в бассейне Амура, она прилетает сюда весной после зимовки в Китае, на Янцзы. По наблюдениям экологов из АмурСоЭС, эти родители всегда успешно выводили птенцов, а в этом году, под прицелом онлайн-камеры они отложили 5 яиц.
Первое камера камера зафиксировала 31 марта.
В конце апреля эти аисты пережили страшный низовой пал, но выстояли, не бросили гнездо и защитили свое потомство, накрывав кладку своим телом. Сыграло свою роль конечно и то, что гнездо №2 расположено на ЛЭП, на значительном расстоянии от земли, и огонь не смог до него добраться, как это происходит, к сожалению, во многих других подобных случаях…
Видео-ролик с онлайн трансляции пожара 28 апреля облетел мир, сделав эту стойкую пару дальневосточных аистов звездами YouTube, и — ещё раз показал всем важность работы WWF России, АмурСоЭС, Дирекции ООПТ Амурской области по сохранению дальневосточного аиста, конкретных гнезд и в целом мест обитания редкой птицы.
А 5 мая у этой пары дальневосточных аистов появились первые птенцы. Это был первый случай в истории, когда момент вылупления аистенка транслировался в интернете — на информационном портале Амурского экорегиона Амуринфоцентр.
И вот — ещё одно важное событие в жизни потомства: сегодня аистята встали на крыло!
«Вылет птенцов из гнезда происходит в возрасте больше 2 месяцев, на 65-70 сутки жизни, и сейчас птицы будут самостоятельно учиться добывать еду.
Взрослые аисты не учат птенцов летать. Этот навык аистята познают самостоятельно – все одновременно, как это произошло сегодня в гнезде № 2 возле Тамбовки, или поодиночке. К моменту, когда птенцы практически готовы к полету, родители перестают активно кормить их, как бы подталкивая свое потомство к вылету из гнезда и, опять же, самостоятельному поиску пищи.
Внезапная опасность, появление человека или хищника может стимулировать одновременный вылет из гнезда всего выводка, — комментирует Анна Сердюк (Барма), кандидат биологических наук, старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России. — Первые дни после вылета из гнезда аистята ведут малоподвижный образ жизни, они менее осторожны, чем взрослые птицы, вследствие чего вполне могут стать лёгкой добычей для некоторых хищников. Но надеемся, что с нашими подопечными этого не произойдет! Сейчас они держатся неподалеку от гнезда, затем станут разлетаться все дальше и дальше, возвращаясь, как и родители, в гнездо на отдых и на ночь. Связь с гнездом птицы не теряют до отлета на зимовку. Примерно через месяц после вылета из гнезда аисты начнут объединяться в стаи и кочевать в поисках пищи, подолгу задерживаясь на кормовых местах, готовясь к перелету на «зимние квартиры».
Гнездо, из которого сегодня аистята совершили первый полет, — одно из 4-х в Амурской области, за которыми по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) ведется в этом году видеонаблюдение в режиме онлайн. В конце марта 6 онлайн-камер компании Hikvision были приобретены WWF России и установлены специалистами Амурской областной общественной экологической организацией «АмурСоЭС» и Дирекции ООПТ Амурской области на 4-х гнездах дальневосточного аиста. Под прицел видеокамер попали пернатые обитатели двух гнезд на опорах ЛЭП ДРСК у села Тамбовки и ещё двух «аистиных квартир», на березе и на треноге, в Березовском заказнике. Впервые специалисты и просто любители птиц смогли наблюдать жизнь дальневосточного аиста онлайн. К концу апреля во всех гнездах были отложены яйца, а к 27 мая вылупились все птенцы. В июне на одном из гнезд вышло из строя оборудование, но, чтобы не тревожить птиц в активный период вскармливания птенчиков, было принято решение пока его не восстанавливать. Так что в настоящий период можно наблюдать онлайн за жизнью дальневосточного аиста в 3-х разных гнездах. Эту и другую информацию вы можете получить на сайте Амурского экорегиона «Амуринфоцентр».
Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года, благодаря мероприятиям проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.
ВИДЕО © WWF России / АмурСоЭС
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
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