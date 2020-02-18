|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Февраля, 20:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
В конце января тюлени со всего залива Петра Великого приплывают на острова Римского-Корсакова, находящиеся под охраной Дальневосточного морского заповедника. Каждый год ларги возвращаются на акваторию заповедника для того, чтобы рожать и выращивать своё потомство. Этот период длится до конца апреля. Пик рождаемся (50-60 детёнышей) приходится вторую половину февраля. Сейчас ученые получают новые, до сих пор не известные сведения о Phoca Largha.
"Возможность наблюдать за ларгами с помощью камер круглосуточного онлайн-наблюдения у нас появилась с 2018 г. Это скрытое наблюдение за животными, поэтому мы получаем уникальную достоверную информацию", - рассказывает научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника Игорь Катин. «В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного 02.02.2020 на острове Кентавр. 14 февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детёныш вышел ластами вперёд (бывает, что выходит головой). Это были не самые легкие роды, - отмечает Катин. – В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина, обычно, разрывается сама".
Камеры показали, что спустя несколько дней этот белёк живет, кормится, набирает вес. Родив детеныша, самка остается с ним минимум на период выкармливания - это 3 недели - месяц. Ларги кормят бельков молоком, жирность которого составляет около 50%.
"Дальше все сложно: детеныш линяет и переходит к самостоятельному образу жизни. Контактирует ли он потом с самкой – достоверно не известно. Спаривание ларг происходит ещё в период молочного выкармливания детёнышей, то есть, через несколько дней после родов. Отношения самца и самки начинаются еще до момента родов. Если она оплодотворена, то интерес к ней самцы теряют. В этой ситуации детеныши самцу не мешают, к ним он агрессии не проявляет. Период беременности составляет около года», - рассказал ученый.
Сейчас на лежбище Кентавр в объективы камер попали уже 12 бельков.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Фото и видео – Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.
- Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
- Решать родителям: Отправлять в снегопад детей в сад и школу или нет
- Тигренок попал под колеса рейсового автобуса в Приморье
- В банке "Открытие" стартовала программа "Дальневосточная ипотека" со ставкой 2%
- Откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ
- 47 человек вернулись в Благовещенск по транспортному коридору пунктов пропуска Благовещенск-Хэйхэ
- В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса
- В Амурской области для российских туристов, находящихся в Китае, временно откроют границу
- Отель французской сети "Mercure" в Благовещенске делает ставку на амурский колорит
- В Амурской области создан национальный парк
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.