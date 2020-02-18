Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 18 Февраля, 20:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.77 р.
1 EUR 69.09 р.
100 JPY 58.13 р.
10 CNY 91.04 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2020

Регион сегодня
18.02 |
Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья
18.02 |
Объем ремонта путей на ДВЖД в 2020 году увеличен на 16%
18.02 |
Крупнейшему банку России приходится решать больше всех проблем с безопасностью и защитой данных
18.02 |
Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
18.02 |
Двухпроцентный барьер
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 19:11 | Регион сегодня |

Уникальные кадры родов и первых минут жизни детёныша ларги получили ученые Приморья

В Приморье на лежбище Кентавр в объективы камер попали 12 новорожденных бельков

В конце января тюлени со всего залива Петра Великого приплывают на острова Римского-Корсакова, находящиеся под охраной Дальневосточного морского заповедника. Каждый год ларги возвращаются на акваторию заповедника для того, чтобы рожать и выращивать своё потомство. Этот период длится до конца апреля. Пик рождаемся (50-60 детёнышей) приходится вторую  половину февраля. Сейчас ученые получают новые, до сих пор не известные сведения о Phoca Largha.

 


 

 

 
 

 


 

 

"Возможность наблюдать за ларгами с помощью камер круглосуточного онлайн-наблюдения у нас появилась с 2018 г. Это скрытое наблюдение за животными, поэтому мы получаем уникальную достоверную информацию", - рассказывает  научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника Игорь Катин. «В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного 02.02.2020  на острове Кентавр. 14 февраля  впервые удалось снять сам процесс родов. Детёныш вышел ластами вперёд (бывает, что выходит головой). Это были не самые легкие роды, - отмечает Катин. – В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина, обычно, разрывается сама".

 

 

 

Камеры показали, что спустя несколько дней этот белёк живет, кормится, набирает вес. Родив детеныша, самка остается с ним минимум на период выкармливания - это 3 недели - месяц. Ларги кормят бельков молоком, жирность которого составляет около 50%.

"Дальше все сложно: детеныш линяет и переходит к самостоятельному образу жизни. Контактирует ли он потом  с самкой – достоверно не известно. Спаривание ларг происходит ещё в период молочного выкармливания детёнышей, то есть, через несколько дней после родов. Отношения самца и самки начинаются еще до момента родов. Если она оплодотворена, то  интерес  к ней самцы теряют. В этой ситуации детеныши самцу не мешают, к ним он агрессии не проявляет. Период беременности составляет около года», - рассказал  ученый.

 


 

Сейчас на лежбище Кентавр в объективы камер попали уже 12 бельков.

Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.

Фото и видео – Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ларка  Дальневосточный морской заповедник  белек 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика