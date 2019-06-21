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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Июня, 10:12 |
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Бизнесмены из Японии лично ознакомились с производством продукции из сои, которую они закупают на амурском заводе
Это деловые партнеры, с которыми в конце прошлого года был подписан долгосрочный контракт на поставку соевого шрота. За это время в Японию было отправлено около 500 тонн продукции.
"Представители японских компаний приехали лично убедиться, как ведется отгрузка партии. Также мы обсуждаем перспективы сотрудничества. Речь идет об увеличении объема поставок и возможности экспортировать соевые бобы, пшеницу, соевое масло. Японцы уже успели убедиться в качестве экологически чистой амурской продукции, в связи с чем мы видим большие перспективы в развитии этого направления", - рассказал исполнительный директор компании "Соя-АНК" Степан Инюточкин.
В состав японской делегации вошли представители комбикормового завода, дистрибьютора и конечного потребителя. Глава сельскохозяйственной фермы, где разводят коров мясного направления, рассказал, как используется в Японии амурский соевый шрот.
"В моем хозяйстве 4 тыс. голов. Для производства высококачественной говядины нужен отличный сбалансированный корм. Нам поставляют соевый шрот из Амурской области. Его смешивают с другими компонентами и получается качественный корм для крупного рогатого скота. Большая часть нашей говядины потребляется в Японии, но мы работаем и на экспорт, поставляем мясо в Сингапур, Гонконг и Вьетнам", - отметил президент компании "Oak Leaf" Kashiwaba Haruyoshi.
Маслоэкстракционный завод компании "Соя-АНК" перерабатывает около 70 тыс. тонн соевых бобов в год. Производит 50 тыс. тонн кормового соевого шрота и 10 тыс. тонн соевого масла. В августе компания планирует побывать с ответным визитом в Японии, где также обсудят перспективы сотрудничества, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
- Бизнесмены из Японии лично ознакомились с производством продукции из сои, которую они закупают на амурском заводе
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