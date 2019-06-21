Курс на диверсификацию:

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:44 |
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Эксперты констатируют: золото еще долго будет доминировать в сфере добычи драгоценных и цветных металлов на Дальнем Востоке России. Причины: благоприятная цена, короткие сроки реализации проектов, возможность быстро получить финансовый результат без инвестиций в глубокую переработку и поисков рынка сбыта. Олово и вольфрам также позволяют региону лидировать в стране, но потенциал отрасли гораздо шире. Именно сегодня в ней стартуют серьезные изменения, открывая незанятые ниши, привлекая новых игроков.
Быстрое золото
По-прежнему золото остается драйвером в секторе добычи металлов. Эксперты констатируют: «Во всех субъектах ДФО превалирует золото, в целом соотношение с другими металлами составляет 99:1». Основные ставки до сих пор делались именно на этот металл, и пока ситуация кардинально не меняется.
Как сообщили «ДК» в департаменте по недропользованию по ДФО Федерального агентства по недропользованию («Дальнедра»), в 2018 году, по предварительным данным, в регионе добыто около 132,7 т золота (в 2017 году - 127,5 т). Безусловным лидером стала Магаданская область, где добыто 46,4 т.
«В целом, по округу добыча рудного золота преобладает над добычей россыпного. В Магаданской и Амурской областях доля россыпного золота по годам колеблется от 30% до 50%, в Камчатском крае практически весь объем добычи - рудное», - констатировал замначальника «Дальнедра» Валерий ВОЛОГИН.
С золотом в ДФО связаны большие ожидания: крупнейший в регионе отраслевой инвестпроект по освоению Наталкинского золоторудного месторождения в Магаданской области (компания «Полюс») позволит России увеличить производство золота на 5% и выйти на второе, после Китая, место в мире. Сама Магаданская область увеличит ежегодный объем добычи золота к сегодняшнему уровню на треть именно благодаря реализации этого инвестпроекта, в рамках которого в 2017 году был запущен в эксплуатацию масштабный ГОК. Его ЗИФ мощностью 10 млн тонн руды в год является одной из крупнейших в России. Наталка ежегодно будет давать порядка 14 тонн золота.
У «Полюса» также есть планы дальнейшего развития золотодобывающего производства в Якутии. «В республике «Полюс» разрабатывает месторождения Куранахского рудного поля, где в 2018 году было добыто 6,2 т золота. Сейчас компания реализует на предприятии третий этап расширения ЗИФ, предусматривающий увеличение ее производительности до 5,8 млн т руды в год. Завершение этого проекта ожидается до конца 2019 года», - сообщили «ДК» в пресс-службе компании.
В число наиболее крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке входит также проект ГК «Петропавловск» по развитию золотодобычи в Селемджинском районе Амурской области. Он включает разработку Маломырского, Албынского, Эльгинского и Токурского золоторудных месторождений. Инвестиции ГК «Петропавловск» в него оцениваются в 36,5 млрд рублей.
В Камчатском крае, где добыча золота является одним из наиболее перспективных направлений развития горной отрасли, в 2018 году незначительно снизили объем добычи до 5,6 т. И.о. министра природных ресурсов и экологии края Алексей КУМАРЬКОВ пояснил: «Это объясняется вовлечением в разработку запасов с меньшими содержаниями металла на месторождении Аметистовое, практически полной отработкой запасов золотосеребряных руд на месторождениях Агинское, Золотое и переводом производственных мощностей Агинского ГОКа на отработку руд месторождения Бараньевское. Временное колебание не имеет критичных последствий для отрасли. В период до 2024 года мы ожидаем увеличение объема добычи золота до 11,5 т».
По словам собеседника, рост объемов добычи золота и попутного серебра на Камчатке будет обеспечиваться выходом на проектную мощность горнодобывающего предприятия на месторождении Бараньевское и ГМК на Озерновском золоторудном месторождении (2022-2023 гг.). Кроме того, к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию ГОК на месторождении Кумроч с выходом на проектную мощность в 2025 году, а в 2031 году - ввести в разработку Родниковое месторождение, запасы золота которого по состоянию на 01.01.2019 составляют 30,9 т по категориям С1+С2.
Чукотка, которая совсем недавно была одним из лидеров золотодобычи по ДФО, собирается уверенно держать шестое место в России на протяжении ближайших трех-четырех лет, об этом сообщили в департаменте промышленной политики субъекта. Основной объем (более 21 т) приходится на добычу рудного золота, которую осуществляют два крупных предприятия Корпорации «Кинросс Голд» (Канада) - Чукотская горно-геологическая компания (месторождение Купол) и «Северное золото» (месторождение Двойное), ООО «Золотодобывающая компания Майское» (ГК «Полиметалл», месторождение Майское), ОАО «Рудник Каральвеем» (месторождение Каральвеем), ООО «Рудник Валунистый (месторождение Валунистое).
Восстановление позиций по добыче золота Чукотке будет обеспечено, по словам советника департамента промышленной политики Чукотского АО Григория ТЫНАНКЕРГАВА, за счет освоения месторождений Кекура и Клен (предприятия Highland Gold), медного месторождения Песчанка Баимской медно-порфировой зоны (где имеются значительные запасы золота) и нескольких перспективных рудных объектов Западной и Северной Чукотки, отработка которых станет возможной благодаря созданию энергетической (энергомост Певек-Билибино-Песчанка) и транспортной (межрегиональная дорога Анадырь - Магадан с ответвлениями) инфраструктуры.
Позитивные прогнозы относительно золота строят не только ученые и чиновники, но и прагматичные финансисты. Заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Андрей ЛАПИН разъяснил: «Мы видим, что издержки в этом сегменте растут, до половины из них приходится на ГСМ и технику - преимущественно импортную. При этом курс рубля частично компенсирует этот тренд, так как существенная часть затрат артелей в рублях. Динамика этих статей «отстает» от динамики цен на золото, создавая дополнительную рентабельность».
Солидарен с коллегой и управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ. Подчеркивая особое значение отрасли в экономике региона, он сообщил о том, что в Хабаровске банком создан специальный Центр компетенций по работе с золотодобывающей отраслью, который будет взаимодействовать со всеми регионами ДФО.
Белая роскошь
За 2018 год в ДФО добыто 411,9 кг платиноидов. Основной объем приходится на месторождение россыпной платины Кондер в Хабаровском крае. На Шанучском месторождении Камчатского края ЗАО НПК «Геотехнология» из комплексных кобальт-медно-никелевых руд попутно добыто 21,5 кг платины и 31,4 кг палладия. В пределах Сейнав-Гальмоэнанского платиноносного узла на Камчатке также добыто россыпной платины в количестве 18 кг (АО «Корякгеолдобыча»).
Уменьшение добычи россыпной платины на массиве Кондер в Хабаровском крае привело к тому, что общий уровень добычи платиноидов в 2018 году снизился по отношению к предыдущему году вчетверо.
Объем добычи серебра на Дальнем Востоке за 2018 год составил 1054,5 т. Основная доля, а именно 75%, традиционно получена в Магаданской области УК «Полиметалл» (АО «Серебро Магадана», ООО «Омолонская ЗРК»).
Сегодня серебро, наряду с золотом, является одним из наиболее важных металлов для федерального округа по причине востребованности на рынке.
Как рассказали в «Дальнедра», большая часть балансовых запасов (86% - 37,4 тыс. т) находится в распределенном фонде недр, в том числе и все основные серебряные месторождения федерального округа: Дукатское, Лунное, Арылах, Гольцовое, Прогноз, Вертикальное, Нежданинское, Николаевское, Зимнее. В распределенном фонде недр учтено около 38,9% ресурсов.
«В ближайшей перспективе возможен существенный прирост запасов серебра, так как ДФО является единственным, где выделены прогнозные ресурсы серебра по категориям Р1 и Р2. Здесь сосредоточено около 500 тыс. т ресурсов серебра по категории Р1+Р2+Р3. Большая их часть - в пределах Западно-Верхоянской металлогенической провинции, а также в структурах Охотско-Чукотского вулканического пояса», - рассказал замначальника «Дальнедра» Валерий Вологин.
Сплав уникальных перспектив
Помимо золота, Дальний Восток располагает уникальными месторождениями полезных ископаемых, в том числе мирового значения. Несмотря на то, что с 90-х годов горнодобывающая отрасль регулярно претерпевает сложные периоды, сопряженные с крахом предприятий и переделом собственности, производство продолжается. Более того, субъекты ДФО уверенно выступают лидерами по отдельным позициям.
Так, по словам специалистов, Хабаровский край является абсолютным лидером России по добыче олова. По данным «Дальнедра», в 2018 году здесь добыто 2,7 тыс. т олова на Правоурмийском и Фестивальном месторождениях.
Досье «Дальневосточного капитала": На 01.01.2019 г. на право пользование недрами на территории ДФО действует 1729 лицензий на твердые полезные ископаемые (ТПИ) (геологическое изучение - 326, геологическое изучение и добыча - 723, разведка и добыча - 624). На благородные металлы - 635 лицензий, на цветные и редкие - 36 лицензий, на уголь - 30 лицензий, неметаллические полезные ископаемые - 4 лицензии. По заявительному принципу в 2018 году было выдано 270 лицензий с целью геоизучения, включающего поиски и оценки месторождений ТПИ, более 80% - на золото и сопутствующие металлы.
В свою очередь, Приморский край также держит первенство в РФ, но уже по добыче вольфрама. По данным «Дальнедра», в 2018 году вольфрама произвели в объеме 2,36 тыс. т в Приморском крае и 0,34 тыс. т в Хабаровском крае.
И.о. директора департамента промышленности Приморского края Алексей ПИКАЛОВ поделился подробностями вольфрамового лидерства: «Основной объем добычи пришелся на АО «Приморский ГОК» (месторождение Восток-2) - 1813 тонн (108% по отношению к предыдущему году). На Лермонтовском месторождении (ООО «Лермонтовский ГОК») вольфрама добывается меньше, 543 тонны, но здесь, по сравнению с прошлым годом, объем добычи утроился».
Досье «Дальневосточного капитала": Кульдурское месторождение брусита, выявленное в 1965 году, является единственным в стране полностью разведанным и разрабатываемым источником Mg(OH)2, природным минералом гидроокиси магния. Балансовые запасы утверждены в ГКЗ СССР в объеме 14 млн тонн. Основной вид выпускаемой продукции ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник» (акционеры: ООО «Русское горно-химическое общество» и Богдановическое открытое акционерное общество по производству огнеупоров) - дробленная бруситовая руда (фракция до 150 мм), которая подразделяется на сорта по содержанию MgO от 60 % до 64 %.
Также в Приморье осваивается крупнейшее в мире по запасам германия Павловское буроугольное месторождение. Германий известен как прекрасный полупроводник и широко используется в высокотехнологичных отраслях и за рубежом, и в России. За 2018 год на месторождении добыто 649 кг этого уникального металла. Помимо этого, в крае добываются свинец и цинк с попутным оловом, что составляет около 5-7% от общероссийской добычи. На рудниках ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в Приморье по итогам прошлого года добыто свинца - 12 тыс. т и цинка - 20,7 тыс. т. В состав «Дальполиметалла» входят семь рудников, обогатительная фабрика, транспортный и стивидорный цеха. Основной объем свинцовых и цинковых концентратов экспортируется в страны АТР.
Стоит выделить еще одно уникальное направление в горнодобывающем секторе. Еврейская автономная область является единственным субъектом в РФ, где добывается брусит (оксид магния) - в том числе этот металл экспортируется в Японию.
Также именно ЕАО сегодня обеспечивает добычу железной руды в ДФО. Кимкано-Сутарский ГОК группы компаний «Петропавловск», фактически - драйвер горнодобывающей промышленности в области, произвел в 2018 году около 2,3 млн т железорудного концентрата. Это на 45,3% больше, чем в 2017 году. В планах предприятия - выход на полную мощность, а это 10 млн т, в течение 2019 года. Основную ценность в руде, добываемой в области, представляют минералы, содержащие железо, - магнетит (гематит и мартит). Производимый концентрат содержит не менее 65% металла.
Другой проект в ЕАО - «Строительство рудника Поперечный по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно-Хинганском месторождении», который ведет ООО «Хэмэн - Дальний Восток» с участием китайских инвесторов, пока не радует успехами. Были сложности со сроками и выполнением условий лицензионного соглашения. Как сообщили в правительстве области, сейчас ситуация выравнивается: в апреле 2019 года Роснедра принято решение о продлении срока действия согласованного календарного графика отработки первой очереди месторождения до 1 января 2021 года. «В связи с тем, что в настоящее время наблюдается снижение цен на марганцевые руды на мировом рынке, прорабатывается вопрос по переработке руды в ферромарганец», - дали пояснения в ведомстве.
Решение бизнеса об инвестировании определенных проектов, прежде всего, опирается на рыночную ситуацию. Не всегда она вдохновляет на развитие определенных сегментов отрасли, хотя эксперты и отмечают их высокий потенциал.
Представитель правительства Амурской области Сергей МАХУ констатирует: «Добыча железо-титановых руд из-за крайне неблагоприятной конъюнктуры мировых цен временно приостановлена в нашем регионе. Тем не менее, на месте мы не стоим, и в перспективе в регионе появится рудник на медно-никелевом месторождении Кун-Манье. Вопрос возобновления производства титанового и железорудного концентрата также остается в повестке дня».
Меди за 2018 год в ДФО добыто 2,9 тыс. т. ЗАО НПК «Геотехнология» на месторождении Шануч в Камчатском крае за 2018 год добыло никеля 6,0 тыс. т, кобальта 149 т, меди 0,9 тыс. т. Никелю придают особое значение в экономике Камчатки, где цветные металлы представлены также медью, кобальтом, ртутью и оловом. Прицениваются на полуострове и к титану, к железу.
Досье «Дальневосточного капитала": Территориальным балансом запасов полезных ископаемых Камчатского края по состоянию на 1 января 2019 г учтено одно месторождение титаномагнетитовых песков - Халактырское, с запасами по категории А+ В+ С1 руды в количестве 78 683 тыс. т, железа - 5087 тыс. т, титана - 851 тыс. т, ванадия - 63,3 тыс. т. Кроме того, в распределенном фонде (ООО «НаноТех») числятся запасы Южнохалактырского участка категории А+ В+ С1 в количестве: руды 35 741 тыс. т, железа - 2 098 тыс. т, титана - 132 тыс. т, ванадия - 28,79 тыс. т. Однако пока добыча на этом участке не осуществлялась.
Стойкий оловянный ГОК
В Хабаровском крае, по словам и.о. министра природных ресурсов Андрея КОВАЛЬЧУКА, возможна реализация значимого инвестпроекта по созданию горно-металлургического кластера по производству олова в концентрате, металлического олова, вольфрама в концентрате с сопутствующим выпуском рассеянных редких металлов (скандия, ниобия, тантала, висмута, индия) и конечным продуктом третьего передела полиметаллических оловосодержащих руд - промышленных сплавов цветных металлов (припои, баббиты, белая жесть и другими). Кластер должен базироваться на Правоурмийском, Фестивальном, Соболином оловорудных месторождениях.
В ЕАО также заинтересованы в добыче олова. Осенью 2018 года в рамках инвестпроекта «Разработка хвостохранилища Хинганского ГОКа, а также геологоразведка Центрального и Березовского месторождения олова» ООО «Ресурсы Малого Хингана» уже начало опытную эксплуатацию фабрики. Во втором полугодии 2019 года планируется ее официальный ввод в эксплуатацию.
Как рассказали в правительстве области, стратегия компании заключается в быстром начале производства олова в концентрате на хвостохранилище Хинганского месторождения и получении стабильного денежного потока, необходимого для наращивания ресурсной базы коренных месторождений и дальнейшего вовлечения их в промышленную отработку. «Это позволит возобновить добычу олова в районе без существенных затрат, что немаловажно в кризисные времена, без привлечения бюджетных средств, а применяемый передовой международный опыт в реализации подобных проектов (переработка оловянных хвостохранилищ) позволит многократно повысить эффективность работы при минимальном воздействии на окружающую среду», - объяснил замначальника управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Алексей БЕЗУГЛЫЙ.
«Технология разработана канадской «Сепро Минералс» специально для отработки хвостохранилища Хинганского месторождения по результатам проведенных исследований. В ее основе - гравитационная схема обогащения, позволяющая осуществлять добычу на техногенном объекте с низким содержанием олова. На территории РФ по этой технологии работает единственное предприятие - ООО «Ресурсы Малого Хингана», - подчеркнул Алексей Безуглый.
В правительстве Чукотского автономного округа «ДК» рассказали о том, что сейчас осуществляются «активные поиски инвесторов для освоения олово-вольфрамового месторождения Пыркакайские Штокверки, обеспеченного транспортной и энергетической инфраструктурой». Этот объект рассматривается в рамках программы диверсификации добывающего производства, которая опирается также на разведанные месторождения цветных металлов, каменного угля, нефти и природного газа.
Интерес чиновников к развитию оловянного направления вполне понятен: олово всегда было востребовано в различных отраслях экономики - в оборонной, электронной, пищевой промышленности. Директор Института горного дела ДВО РАН Игорь РАССКАЗОВ особенно выделяет потенциал Правоурмийского месторождения в Хабаровском крае, которое практически не отработано, и нового месторождения под Комсомольском-на-Амуре - Соболиного.
На горизонте заблестела медь
Если олово и вольфрам всегда ассоциировались с Дальним Востоком, то медные месторождения открывают новую нишу в горной отрасли. По оценкам, в ДФО сосредоточено порядка 40% медных резервов страны. Между тем, многие годы месторождения не осваивались по причине удаленности, дефицита инфраструктуры, технологических сложностей, связанных с бедностью руды. В советское время интересовались лишь самыми богатыми месторождениями, не принимая во внимание обедненные руды, да и технологий работы с ними тогда не было.
Среди самых обсуждаемых инвестпроектов, реализуемых в ДФО, - освоение Малмыжского месторождения Русской медной компанией (РМК - специализируется именно на добыче и переработке меди) в Хабаровском крае и месторождения меди Песчанка Баимской медно-порфировой зоны в Чукотском АО. Инициатором проекта по освоению одного из крупнейших в мире месторождений меди Песчанка в ЧАО выступает «ГДК Баимская», инвестор KAZ Minerals (Казахстан). Планируемый объем частных инвестиций в проект, который может стать одним из опорных в развитии Северного морского пути, оценивается в 268,8 млрд руб. Расчетный объем грузопотока по Северному морскому пути от этого проекта к 2026 году достигнет 1,5 млн т.
Освоение месторождений Баимской медно-порфировой рудной зоны - ключевое направление для развития Чукотки, поскольку в ее пределах, помимо подготовленного к освоению гигантского месторождения меди Песчанка (медь, золото, серебро, молибден), расположена цепочка еще 13 слабоизученных подобных рудных объектов.
Также, в непосредственной близости, готовятся к освоению месторождения золота и серебра Кекура и Клен. На них нацелены ООО «Базовые металлы и ООО «Клен» (Highland Gold Mining Limited/HGM, Британия). Сроки реализации проектов - 2018-2036 гг.
В начале июля HGM подписала соглашение с корпорацией развития Дальнего Востока, официально подтверждающее резидентство проектов Клен и Кекура на ТОР «Чукотка».
Власти Хабаровского края планируют, что освоение Малмыжского медно-порфирового месторождения (разведано американо-канадской «Амур Минералз», которую в проекте заменила РМК) может способствовать вовлечению в разработку запасов крупного золото-меднорудного района - Пони-Мунийской площади в Комсомольском районе. И это, по мнению и.о. министра природных ресурсов Андрея Ковальчука, «позволит создать на территории Комсомольск-Амурск-Солнечный кластер по металлургическому переделу медного концентрата с получением металлической меди и обрабатывающим электротехническим производством изделий из нее».
Досье «Дальневосточного капитала": Инвестиции в проект по освоению Малмыжского медно-порфирового месторождения оцениваются в 115 млрд руб. Мощность ГОКа, который будет введен в эксплуатацию в 2022 году, составит 35 млн т руды в год. Будет производиться порядка 100 тыс. т меди в концентрате. Запасы месторождения позволяют вести добычу на нем не менее 35 лет.
По словам Игоря Рассказова, прежние лицензиаты в ходе геологоразведки на Малмыжском месторождении опирались на передовой мировой опыт. «Более того, у нас в институте есть технологии, которые могут в какой-то степени конкурировать с зарубежными, - рассказал директор Института горного дела ДВО РАН. - В частности, мы заменяем вредные цианиды хлоридами, которые быстрее распадаются в природе и не создают всевозможных опасных соединений. Эти технологии в лабораторном режиме мы опробовали и на рудах Малмыжского месторождения. Работы проводились в 2018 году, еще до того, как лицензию приобрела РМК. Проведенные расчеты показывают, что использование хлоридов вместо цианидов удешевляет технологию».
Что касается проекта компании «Amur Minerals» по освоению Кун-Манье в Амурской области, то его запасы (до 1,2 млн т никеля, около 300 тыс. т меди) позволяют делать серьезные ставки на это месторождение. Основные компоненты его руд - никель и медь. Имеются также запасы платины, палладия, кобальта, золота, серебра. Сложность в том, что в целом содержание компонентов не очень высокое, и сам объект расположен на крайнем северо-востоке области, где нет какой-либо инфраструктуры. Масштаб добычного проекта и его структура на данном этапе еще не ясны. Как сообщили в минприроды Амурской области, в настоящее время «идет подсчет запасов и формирование технико-экономической модели проекта». Предполагается построить на месторождении производство концентрата, а на БАМе - производство по выпуску никелевого штейна или продавать только концентрат. Сроки начала производства - не ранее 2024 года, и они будут во многом зависеть от конъюнктуры мировых цен и логистических ограничений.
Запасаем впрок
Крупное по запасам медно-никелевое месторождение Кун-Манье в Амурской области, а также медно-порфировое месторождение с золотом Песчанка на Чукотке и подготовленное к освоению в Хабаровском крае уникальное по запасам медно-порфировое с золотом Малмыжское месторождение ведущий научный сотрудник Института горного дела ДВО РАН Виктор КРЮКОВ называет по-настоящему серьезными прибавлениями последних лет в ДФО. И долгожданными.
В советский период на геологоразведку не скупились, обеспечивая фронт работ для последующей добычи, но эта сфера рухнула в 90-е годы. Добывающие предприятия активно осваивали все то, что было изучено, разведано и оформлено в соответствии со стандартами советских времен. Однако сидение на старой подушке не могло продолжаться долго. В двухтысячных эксперты стали говорить о том, что для дальнейшего развития отрасли необходимо вкладываться в геологоразведку - и на сегодняшний день инвестиции осуществляют из разных источников.
В компании Highland Gold Mining, владеющей двумя производственными активами в Николаевском районе Хабаровского края - месторождениями золота Многовершинное и Белая Гора - пояснили: «На наш взгляд, сейчас отрасль в целом находится в стабильном состоянии. В связи с этим, на первый план выходят вопросы увеличения операционной эффективности бизнеса, развитие существующих проектов, конечно же - геологоразведка с целью наращивания запасов».
В интервью «ДК» Андрей Лапин (ВТБ), которому регулярно приходится оценивать деятельность добывающих компаний с точки зрения их финансового состояния, констатировал: «В качестве еще одного тренда можно отметить снижение запасов. Артели реагируют на него путем разработки менее богатых и техногенных месторождений. Традиционно, предприятия среднего бизнеса - более гибкие и мобильные, они быстрее отвечают на изменения конъюнктуры, поэтому и в золотодобыче артели успешно адаптируются к происходящим переменам».
Прежде всего, актуально восстановление запасов по лидеру добывающей отрасли - золоту. Валерий Вологин из «Дальнедра» рассказал: «Доля распределенного фонда по рудному золоту составляет 87,7%. Обеспеченность запасами по большинству разрабатываемых месторождений не превышает 5-8 лет. Однако стоит отметить, что на протяжении последних лет на территории ДФО наблюдается устойчивое превышение прироста запасов золота (в результате проведенных ГРР) над погашением в результате добычи запасов золота».
По данным Института горного дела, за последние 15 лет на Дальнем Востоке на базе разведки считавшихся не перспективными мелких месторождений подготовлено около двух десятков средних и крупных по запасам месторождений золота. В их числе - Албазино, Албынское, Аметистовое, Баимское, Белая Гора, Делькенское, Купол, Кумроч, Маломырское, Малмыжское, Наталкинское, Нежданинское, Павлик, Песчанка, Пионер, Понийское, Родниковое, Эльгинское и другие.
Григорий Тынанкергав, подчеркивая актуальность вопроса низкой геоизученности для Чукотки (регион уступает средним показателям по России и ДФО), отметил: «Как известно, стратегия страны по развитию Арктической зоны РФ связана с максимальным использованием не только современных достижений научно-технического прогресса и инновационно-технологических новшеств, но и с дальнейшим освоением арктических территорий и акваторий, в том числе Чукотки, на предмет усиления геологоразведки и добычи, в первую очередь, золота, серебра, олова, вольфрама и полиметаллов».
Досье «Дальневосточного капитала": Запасы золота в ДФО, учтенные по 3654 месторождениям в категории А+В+С1+С2, оцениваются в объеме 5 899,8 т (около 40% от общероссийских). Запасы серебра категории А+В+С1+С2 составляют 43,425 тыс. т. По балансовым запасам серебра ДФО занимает второе место в России (35,3%).
Начальник управления недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края Андрей Волков рассказал, что до 2025 года на территории субъекта запланированы 12 инвестиционных проектов в области горной добычи на общую сумму более 170 млрд руб. И.о. директора департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов обозначил планы, связанные с удержанием Приморьем статуса лидера по производству вольфрама в стране. «На вольфрамовых месторождениях Восток-2 и Лермонтовское наблюдается острый дефицит разведанных запасов, - констатировал собеседник. - Взамен выбывающих из эксплуатации месторождений АО «Приморский ГОК» и «ГРК «АИР» (основные производители вольфрама в России) подготовили к промышленному освоению резервную минерально-сырьевую базу - крупнейшее в России по запасам триоксида вольфрама месторождение Скрытое». По словам Алексея Пикалова, на территории Приморья есть ряд перспективных слабоизученных рудопроявлений вольфрама, которые при доразведке могут перейти в разряд промышленных месторождений. «В целом, есть объективные основания полагать, что Приморский край на долгие годы сохранит лидирующие в России позиции в производстве вольфрамовых концентратов», - уверен представитель администрации.
По мнению специалистов, природный потенциал Дальнего Востока очень высок. При вложениях в ГРР в перспективе регион ожидают новые открытия. И здесь уже возникает вопрос, кому достанутся новые месторождения. Тенденции таковы, что слишком долго ожидать решений инвесторов разведанные месторождения не будут. И бизнесу, непосредственно заинтересованному во вложении свободных средств в новые предприятия, будет способствовать государство, разрабатывающее целый комплекс мер поддержки горнодобывающего сектора.
В тесной связке
Горнодобывающая промышленность всегда находилась под особым контролем государства, и работа отраслевых компаний на всех этапах строго регламентирована. Но сегодня государство не только бдит, оно еще и пытается создать условия для развития отрасли, поскольку бюджеты нужно наполнять, территории развивать, кадровые ресурсы задействовать. Устойчивое развитие отраслевых предприятий, для которых характерны долгие проекты, позволяет решить ряд задач, связанных с социально-экономическим развитием регионов и страны в целом. Это несмотря на то, что периодически при сопоставлении цифр неизбежно возникает вопрос - соразмерны ли результаты в виде объемов производства и налогов с суммами господдержки.
С одной стороны, льготы и преференции призваны стимулировать развитие сектора. С другой - в краткосрочном периоде это потери для бюджетов. При этом представители горнодобывающих компаний в приватных беседах отмечают, что спецмеры поддержки имеют значение, но не настолько, чтобы отказываться от проекта при отсутствии дополнительных стимулов от государства - просто в таком случае проект просчитывают с другой экономикой. Раздумывать над тем, стоит ли инвестировать в новые объекты, никто не собирается: деньги должны работать.
По словам Олега ВАХТИНА, заместителя директора Инвестиционного департамента Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сегодня в ДФО с использованием разработанных Минвостокразвития механизмов господдержки реализуется 42 инвестиционных проекта в сфере недропользования. «Сумма инвестиций в эти проекты составляет более 403 млрд рублей», - сообщил представитель министерства.
Все возможные меры поддержки отраслевых предприятий включены в план мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года (на 2019-2024 годы).
Досье «Дальневосточного капитала": Согласно статистике Минвостокразвития (МВР), по итогам 2018 года на Дальнем Востоке России объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых составил 12,6% от общего объема по стране.
Параллельно в МВР идет совместная работа с Министерством природных ресурсов и экологии РФ по развитию сферы недропользования. Это и совершенствование правовых механизмов, и в скором времени - введение заявительного принципа предоставления участков недр с прогнозными ресурсами ТПИ категорий Р1 и Р2 в целях геологического изучения. Такое решение, по мнению чиновников, поможет увеличить объемы внебюджетного финансирования геологоразведочных работ и территорию поисков месторождений полезных ископаемых, повысить количество открытых месторождений.
На сегодняшний день одно из основных направлений участия государства в разработке месторождений - создание необходимой инфраструктуры.
Так, дальнейшее освоение Яно-Колымской золоторудной провинции Магаданской области и развитие уже действующих предприятий возможно, в том числе, благодаря строительству энергетической инфраструктуры, которая создается с помощью государственной поддержки. Золотодобывающей компании «Полюс» была предоставлена субсидия из бюджетных средств на сумму 7,9 млрд руб. на постройку воздушной линии 220 кВ Усть-Омчуг - Омчак Новая с распределительным пунктом и подстанцией Омчак Новая.
По проекту в сфере золотодобычи, реализуемому в Селемджинском районе Амурской области ГК «Петропавловск», также с участием государства (субсидия) осуществляется строительство объекта энергетической инфраструктуры. Общий объем госинвестиций в проект оценивают в 5,4 млрд рублей.
То, что инфраструктурную составляющую государству стоит в ряде случаев брать на себя, признают как представители компаний, так и сами чиновники. В интервью «ДК» Алексей Кумарьков отметил, что на Камчатке отсутствие транспортной и энергетической инфраструктуры можно отнести к основным сдерживающим факторам в отрасли. «В отдаленных, труднодоступных районах, таких как месторождения Озерновское, Кумроч, требуются большие затраты на геологическое изучение, разведку и подготовку к промышленному освоению перспективных площадей для обнаружения месторождений полезных ископаемых. Это также увеличивает сроки выхода предприятий на проектный уровень добычи», - пояснил собеседник.
Комментируя «ДК» вопросы реализации проекта HGM на Чукотке в рамках ТОР, генеральный директор Highland Gold Денис АЛЕКСАНДРОВ пояснил, что правительство округа строит линию электропередачи к Кекуре, а также круглогодичную дорогу недалеко от месторождения. Собеседник подчеркнул: «Этот уровень поддержки подтверждает благоприятный инвестиционный климат Чукотки и важность Кекуры для развития области».
В свою очередь, Чукотский АО ищет инвесторов на освоение множества проявлений и перспективных площадей золота, олова, вольфрама и полиметаллов вдоль побережья Чукотского моря с учетом того, что с 2020 года здесь появляются источники энергоснабжения (ПАЭС в г. Певек), что дает импульс развитию территории. Также сложные вопросы энергоснабжения будущего комбината на «Песчанке» Баимской рудной зоны намечено решить совместными усилиями Чукотского АО и Магаданской области.
Технологическая трансформация
Практика крупных компаний в последние годы свидетельствует о необходимости переоценки месторождений, считавшихся малоперспективными, на основе новых технологий обогащения руд, - формулируют тенденции в Институте горного дела. Такие перемены объясняют ростом цен на драгоценные металлы (по золоту недавно преодолен барьер в $1350 за унцию) и новыми представлениями о типах оруденения. К тому же сложная ситуация - у предприятий, добывающих золото из россыпей. В этом секторе обеспеченность запасами по конкретным предприятиям колеблется в пределах от 1-2 лет до 5-7 лет.
Кардинальным переворотом в горной отрасли может считаться переход на добычу рудного золота из крупных объектов с относительно низкими, 1,5-2 грамма на тонну, содержаниями металла. Стал востребован карьерный способ отработки с применением кучного выщелачивания золота. Появилось автоклавное выщелачивание - в Хабаровском крае (г. Амурск) эту технологию применяет компания «Полиметалл», в Амурской области - ГК «Петропавловск», драйвер горнодобывающей отрасли этого региона.
«На Покровском месторождении уже работают два автоклава, в июле запустятся еще два, а дальше компания не исключает возможности строительства еще двух. Уже построенные четыре автоклава рассчитаны на переработку до 500 тыс. т концентрата в год. Это превышает текущие собственные потребности «Петропавловска», и уже в этом году планировалось привлечь до 100 тыс. т стороннего концентрата», - рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху. По его словам, «Петропавловск» рассматривает возможность запуска двух флотационных линий на руднике Пионер в 2020 году, которые ранее планировалось запустить в 2023 году. Долгосрочные цели включают третью линию флотации на руднике Маломыр и, возможно, третью линию на Пионере в будущем. Все это позволит в перспективе перерабатывать ежегодно до 450 тыс. т концентрата с Пионера и Маломыра, и до 200 тыс. т стороннего концентрата.
Кстати, на Камчатке, на месторождении Шануч также рассматривается возможность строительства флотационной обогатительной фабрики для более глубокой переработки никелевой руды.
Прогнозы специалистов - освоение на Дальнем Востоке новой технологии пластового выщелачивания, уже опробованной на рассыпных месторождениях Забайкалья.
Редкость недобытая
Особняком в обширном списке благородных и цветных металлов, который мы постарались охватить в этом материале, стоят металлы с привилегированным названием - редкие земли и редкие металлы.
Редкие земли, как правило, имеют собственные месторождения (там их концентрация достаточна для получения прибыли), в то время как редкие металлы чаще всего извлекаются попутно.
По словам специалистов, разведка и добыча «редких» является делом государственной важности. «Использование или не использование редких земель и редких металлов - это показатель технологического уклада экономики страны, ее влияния на мировое развитие», - считает кандидат геолого-минералогических наук Виктор Крюков.
Однако в этом секторе Дальнему Востоку сегодня нечем гордиться. В СССР и в отдельные годы рыночной России в Приморском крае осваивалось крупнейшее Вознесенское флюоритовое месторождение, на котором попутно добывались редкие металлы. Но затем добывать флюорит и извлекать ценные примеси стало невыгодно.
«Проблема освоения таких месторождений - не только в отсутствии инфраструктуры и сложных технологиях извлечения металлов, а скорее всего - в отсутствии внутреннего спроса на них. Кстати, по цене эти металлы приближаются к стоимости золота», - отмечает ученый.
На сегодняшний день около 80% мирового рынка редких земель находятся в ведении Китая, который активно развивает это направление. На отраслевых ресурсах периодически появляются новости о технологических достижениях соседей. Так, недавно появилась информация о том, что в КНР разработана ультрасовременная технология извлечения редких земель из концентратов в течение 20-30 минут без ущерба для окружающей среды.
На самом деле, на российском Дальнем Востоке есть месторождения, не имеющие равных в мире, их освоение могло бы обеспечить мощный рост в этом специфическом сегменте.
Виктор Крюков акцентировал внимание на уникальном участке Буранный на севере Якутии (Томторское месторождение редких земель): «Это природный концентрат редкоземельных минералов с содержанием суммы редких земель 1,6-33%. В мире есть лишь одно месторождение - Баян Обо в Китае, которое приближается к его характеристикам по качеству руд и содержанию редких земель (в среднем, около 6%). В якутском месторождении, помимо редких земель, фиксируют промышленно значимые содержания редких металлов - ниобия, тантала, скандия и других».
Вопрос об эксплуатации участка Буранный прорабатывался порядка 10 лет. Замначальника «Дальнедра» Валерий Вологин рассказал о его особенностях: «Разведанные запасы редких земель участка Буранный составляют всего 119,3 тыс. (0,7% от общероссийских), но его руды, представляющие собой коры выветривания карбонатитов, уникально богаты: среднее содержание редкоземельных металлов в них - почти 8%. Это больше, чем в рудах большинства известных месторождений мира. Руды Буранного отличаются очень высоким содержанием пятиокиси ниобия - более 7%, что позволяет их не обогащать, а сразу направлять на химико-металлургический передел с получением товарной продукции. В пределах Томторского рудного поля выявлены значительные прогнозные ресурсы, в том числе почти 215 тыс. т - категории Р1».
В Хабаровском крае присутствуют очень перспективные рудопроявления: Арбарастах - редкие земли, Алгама - редкометальный элемент цирконий. Однако подготовленных (разведанных) месторождений пока нет.
По мнению специалистов, монопрофильное горное производство очень зависит от рыночной конъюнктуры на тот или иной металл, и это в большинстве случаев приводит к деградации добывающей промышленности. Впрочем, по каким-то причинам Россия недостаточно гибко реагирует на появление спроса на те металлы, которые прежде не добывались, при наличии запасов. Так, на мировом рынке в 2017-2018 гг. резко возрос спрос на кобальт, и на это в России не отреагировали. В 2019 году мировое сообщество усиленно стало искать скандий (по словам Виктора Крюкова, этот редкий металл, подобно алюминию, стал «хлебом» для авиационной и космической промышленности), что не нашло поддержки в нашей стране.
Сегодня совершенно очевидно, что время узкой специализации на благородных металлах прошло. Нужно браться и за цветмет, и за стратегически значимые редкие металлы. Диверсификация позволит отрасли выжить и обеспечить себе перспективы, а государству - занять прочные позиции на мировом рынке.
Фото Павла Жданова, Расула Месягутова.
Марина КРАВЧЕНКО
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