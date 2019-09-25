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Автопутешественники на "буханке" вышли на финишную прямую

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока легендарный автомобиль заправляли на АЗС сети ННК

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в конце сентября во Владивостоке стартовал заключительный этап международного автопробега «На «буханке» вокруг света». Ее участники уже вышли на финишную прямую и готовы завершить свою кругосветку в Москве.

Напомним, "На «буханке» вокруг света" - это уникальный проект, участники которого совершили кругосветное путешествие на легендарном автомобиле УАЗ-452, в народе прозванном «буханка». Созданный еще для нужд Советской армии (серийный выпуск машины начат в далеком 1965 году!), а позже ставший популярным практически во всех сферах жизнедеятельности, надежный и неприхотливый внедорожник стартовал два года назад из Москвы. Он преодолел около 84 тысяч километров по Европе, Африке и Новому свету, посетив 61 страну, доказывая, что объехать мир можно, в принципе, на любом транспорте.


 

По международным правилам кругосветной считается экспедиция, которая смогла два раза пересечь по суше экватор, посетить не менее четырех континентов и преодолеть минимум 40 тыс. км. Экспедиция "На «буханке»" первой в России сумела выполнить эти правила.

На прошлой неделе автопутешественники, а это - бессменный командир экипажа Александр Холодный (Морозов), оператор Рустем Казанбаев и механик Николай Баландинский, еще колесили по дорогам Дальнего Востока, куда попали прямиком аж из Мексики. Сейчас команда вышла на финишную прямую, чтобы завершить свой путь в Москве.

«УАЗ-452 – это так называемый рамный внедорожник. В Мексике продают «буханки» как бывшую военную технику, и стоит она в пять раз дороже, чем в России. В Европе такой автомобиль стоит 20 тысяч евро и весьма востребован. Все думают, что это российская военная техника, а ведь Россия делает танки, которые не ломаются. Мы никого не переубеждаем. На наш взгляд, у этой машины есть душа. Это харизматичная легенда, которая любит нас, а мы отвечаем взаимностью», - поделился с корреспондентом «Золотого Рога» своим мнением Александр Холодный, будучи во Владивостоке.

Глава экспедиции посетовал, что пользователи соцсетей часто в комментариях предполагают, что за «буханкой» едут еще три «буханки» либо в машине все детали от Toyota. На самом деле участники экспедиции возят с собой только самое необходимое из запчастей - подшипники, сальники, свечи. За все время кругосветного путешествия «буханка» ломалась всего дважды. Самым крупным ремонтом стала замена заднего моста, который полетел в Хабаровске.

Во избежание проблем опытные путешественники большое внимание уделяют топливу, так как некачественный бензин может привести к долгосрочному и дорогостоящему ремонту. Как рассказывают сами «буханковеды», апогеем их поездок была самостоятельная двухдневная чистка форсунок в ЮАР.


 

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное ведь - качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. С топливом ННК об этом можно смело забыть. Кроме этого, я бы отметил персонал! Если бы сейчас снимался фильм «Королева бензоколонки», то, без сомнения, снимать его надо было бы на ЛЮБОЙ АЗС ННК. А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтёрское движение «Лиза Алерт». И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила - при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах», - написали путешественники, покидая Дальний Восток.

Остается пожелать отважным автолюбителям и их верной «буханке» легких дорог и таких же отзывчивых людей, каких они встретили у нас, на Дальнем Востоке.


 

«Путешествуйте по России! Высочайшая концентрация прекрасного! Много интересного и необычного! Хорошие и отзывчивые люди, которых не сломили невзгоды и ужасные реалии современной жизни. И это всё наша с вами страна, Россия!» - восхищенно написал Александр Холодный, проезжая по одной из дальневосточных трасс. Кстати, его Инстаграм с красочными фотографиями и интересными постами можно рассматривать как популяризацию внутреннего автотуризма.

Следить за путешествием можно в Инстаграм Александра Холодного: https://www.instagram.com/sashaholodniy/

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: страхование  полис  бензин  АЗС  ГИБДД  ПДД  скорость  ОСАГО  каско  топливо  дизель  автомобиль  дпс  видео  превышение 


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