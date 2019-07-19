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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Августа, 13:40 |
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Сергей Фургал: Готовиться к паводку у Хабаровска будем из возможного максимума – 7 метров
Вопреки прогнозам гидрологов, которые обещают, что Амур не поднимется более 6,3 метров, власти региона решили готовиться по максимуму – на 7 метров. Об этом на заседании краевой комиссии по ЧС сообщил губернатор Сергей Фургал.
Так, по прогнозу Дальневосточного УГМС, пик паводка подойдет к краевой столице позже, чем заявлялось ранее. Теперь его ждут к 12-14 августа. На отметки воды окажут влияние притоки Сунгари со стороны КНР, а также сбросы с Бурейской ГЭС. Известно, что начиная с прошедших выходных сбросы на гидроэлектростанции уже увеличились с 3,5 тысяч кубометров воды в секунду до 5 тысяч кубометров. Если ГЭС еще нарастит сброс, то уровень Амура у краевой столицы приподнимется. При этом каждая дополнительная тысяча кубометров даст примерно до плюс 15 см, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Сегодня уже есть информация о том, что из-за обильных дождей Бурейская ГЭС может сбрасывать немного больше, чем планировалось ранее. Если учесть еще фактор сбросов воды в Сунгари в КНР, то прогнозы нужно уточнять. Пока наши коллеги из Китая придерживаются заявленных значений, но не исключено, что они могут тоже увеличиться. Поэтому будем исходить из возможного максимума – 7 метров, - подчеркнул Сергей Фургал.
Губернатор поручил всем ведомствам и службам провести подготовительные работы согласно возможной семиметровой отметке. Сейчас в Хабаровске срочно засыпают проход в затон в районе улицы Пионерская, через который вода из реки может зайти в город. Буквально за сутки отсыпано 14,5 тысяч тонн песка и уложено 5,2 тысячи тонн сланца. Выполнено примерно 50% работ, дамбу закончат к среде. Кроме того, коммунальные службы ведут тампонирование ливневых канализаций. Теплоходы на дачи будут ходить до уровня воды в 5,3 метра, после чего начнут работать только на вывоз пассажиров.
Сегодня на 18.00 уровень реки у Хабаровска составляет 450 см при росте в 15 см за сутки. На левом берегу подтоплено 83 дачи, в городской черте вода к приусадебным участкам и жилью пока не подошла. У Комсомольска-на-Амуре, где по прогнозам опасных явлений спасатели не ожидают, река поднялась до 277 см.
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