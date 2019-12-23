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Федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов возьмет под контроль ситуацию в Хабаровском крае
По условиям соглашения, предприятия Хабаровского края получат доступ в государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС) для возможности внесения актуальных данных по видам и объемам образующихся в процессе их работы отходов. Операторы предоставят данные об обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов. ГИС позволит обеспечить непрерывный мониторинг, учет и контроль.
- Мы дадим предприятиям доступ в новую систему для того, чтобы они смогли адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов и подготовить соответствующих специалистов. Предприятия через электронную систему смогут контактировать с переработчиками, что позволит им минимизировать свои риски. Считаем очень важным решение руководства Хабаровского края участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года, - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "РосРАО" Максим Корольков.
Работа по созданию и наполнению ГИС началась в конце 2019 года. В настоящее время федеральный оператор приступил к формированию модуля договорной работы. В тестовом режиме на территориях пилотных субъектов РФ система будет запущена в мае-июне этого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Сегодня мы заинтересованы в участии в этом проекте. Сотрудничество с "РосРАО" поможет нам не только контролировать текущие объемы образований, но и в дальнейшем, надеемся, рекультивировать на территории края объекты накопленного вреда. В первую очередь, это здание хлорного цеха бывшего целлюлозно-картонного комбината в Амурске и прилегающая к нему территория в промышленной зоне Амурске, объект сейчас бесхозяйный. А также, например, пруд-накопитель кислых гудронов в Хабаровском районе, - отметил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
При этом глава региона подчеркнул, что речи о создании предприятия по переработке отходов I-II классов на территории края не идет ни сейчас, ни в перспективе.
В рамках проекта будет создана электронная площадка для заключения договоров на обращение с отходами I-II классов. Система позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места переработки, производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и контролировать движение отходов.
Добавим, что ФГУП "РосРАО" назначено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 № 2684-р. Компании предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию.
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