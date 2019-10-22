В Хабаровске некоторые водители винят в дорожных проблемах предприятие, которое... ради автомобилистов же и работает

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 12 Декабря, 14:04 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.57 р.
1 EUR 70.46 р.
100 JPY 58.45 р.
10 CNY 90.31 р.
Тема номера
Крабовладельцы
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
12.12 |
Расширены границы ТОР "Камчатка"
12.12 |
Владелец "дальневосточного гектара" в Приморье развивает крестьянскую хлебопекарню
12.12 |
10 тонн березового сока, пшеницу и иван-чай можно собрать на 50 "дальневосточных гектарах"
12.12 |
На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы
12.12 |
Госдума во втором чтении продлила срок выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Декабря 2019, 20:28 | Регион сегодня |

В Хабаровске некоторые водители винят в дорожных проблемах предприятие, которое... ради автомобилистов же и работает

Зима в регион пришла, как обычно, неожиданно – люди нервничают в пробках, вызванных снегопадом и гололедицей

Существующие проблемы организации дорожного движения традиционно обостряются в зимний период. Самый быстрый способ передвигаться по многим городам Дальнего Востока сейчас – это пешком. Так во Владивостоке за сутки, 11-12 декабря, выпала месячная норма осадков. Отменены несколько авиарейсов. Сильный буран скрыл под снегом и тротуары, и проезжую часть. Коммунальные службы не успевают их очищать и обрабатываться реагентами.

Нервозности добавляют и предновогодние хлопоты. И так напряженный городской трафик возрастает в разы: нужно купить всем подарки, развезти презенты клиентам и партнерам, успеть посетить новогодние представления и елки с детьми и внуками. Вместо праздничного настроения автовладельцы испытывают стресс, особенно нервно реагируя на любой приводящий к образованию пробок фактор.

Так неожиданно у соседей, которым тоже не привыкать к снежным зимам, под раздачу попал Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, крупнейшее предприятие города. Для организации его бесперебойной работы необходимо периодически перекрывать железнодорожный переезд на Тихоокеанской улице, что вызвало негатив у ряда водителей.

Напомним, что после вхождения ХНПЗ в состав Группы компаний ННК, на старейшем предприятии нефтегазовой отрасли России была проведена масштабная модернизация – инвестиции составили более 3 млрд рублей. Особое внимание уделялось экологическим аспектам: исторически сложилось, что ХНПЗ находился в черте города, по мере развития которого предприятие оказывалось все более застроенным жилыми кварталами. Такая ситуация сложилась во многих российских городах. Когда-то построенные на отшибе заводы и фабрики теперь находятся в центре, вызывая желания модных урбанистов закрыть их и возвести на ценной земле «город-сад» с велодорожками и фонтанами. Правда, они не думают, где будут работать жители и на какие налоги существовать сам город. Но это уже отдельная тема.

Как рассказали на нефтеперерабатывающем предприятии, при проведении его модернизации много вопросов вызывала логистическая схема доставки сырья и вывоза готовой продукции, в т.ч., железнодорожным транспортом. Необходимо было минимизировать время перекрытия железнодорожного переезда, чтобы снизить время простоя автомобилистов. Подключение в 2014 году Хабаровского нефтеперерабатывающего завода к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) позволило снизить количество подаваемых на завод вагонов и, соответственно, сократить время перекрытия переезда на улице Тихоокеанской на 50%.

«Понимая, насколько остра данная проблема для жителей Хабаровска, предприятие продолжает работать над ее решением. Так, удалось добиться снижения времени перестановки вагонов на 12-16 процентов, что также благоприятно сказалось на загрузке переезда» - прокомментировали в пресс-службе ННК.

Надеемся, что автомобилисты сумеют сократить время стояния в пробках, выбрав другой маршрут. Параллельно Тихоокеанской улице проходит улица Джамбула, которая может быть использована в качестве альтернативного пути в случае закрытия переезда. Ведь помимо Хабаровского НПЗ доставка грузов через него также осуществляется на ТЭЦ-2, в речной порт и на другие расположенные в промышленной зоне предприятия. Раз они работают в штатном режиме, тысячи хабаровчан получат зарплаты, которые поедут по пробкам тратить на подарки родным и близким – ведь Новый год наступит уже через 20 дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Теги: топливо  бензин  нефть  пробка  авто  ГИБДД  ХНПЗ  АЗС  нефтепровод  снегопад  транспорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика