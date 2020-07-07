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Среда| 15 Июля, 03:35 |
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Хабаровский край поддержит пчеловодство
Представители краевого пчеловодства просят освобождения от арендной платы за участки тайги, на которых располагаются их пасеки. В течение сезона пчеловодам приходится несколько раз менять свою рабочую территорию и оформлять документы на аренду земли заново при каждом переходе на новое место. Проблемный вопрос пчеловодов вызвались решить депутаты региональной Законодательной думы, которые уже подготовили поправки в Лесной и Земельный кодексы РФ.
В настоящее время кочевым пчеловодством в крае занимаются около 250 пасечников. Для размещения улья в тайге пасечнику требуется взять участок в аренду. При этом стоимость процедуры доходит до 40 тыс. рублей. Пчеловодам приходится переходить на новый участок для получения качественного мёда несколько раз за сезон, поэтому существующие условия аренды пасечников не устраивают. Пасечники неоднократно обращались в Законодательную думу Хабаровского края с просьбой упростить и удешевить процедуру аренды.
По словам председателя постоянного комитета краевой думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктора ЛОПАТИРНА, разрешить проблемы аренды таёжных участков возможно только на федеральном уровне. Депутаты Хабаровского края подготовили поправки в Земельный и Лесной кодексы РФ, которые будут направлены на рассмотрение в правительство России.
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