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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Января, 09:35 |
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Около 600 тысяч туристов посетили Хабаровский край в прошлом году
Все чаще жители Республики Корея и Японии выбирают поездку по нескольким регионам российского Дальнего Востока.
По данным комитета по туризму министерства культуры края, в 2019 году Хабаровский край посетили порядка 542 тысяч российских и 39 тысяч иностранных туристов. Среди последних преобладают жители КНР, Республики Корея и Японии. Для иностранных туристов разработаны межрегиональные туры. Прибыв в Хабаровск или Владивосток, они могут за одно путешествие побывать в двух дальневосточных регионах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Во время пакетных туров иностранные путешественники традиционно выбирают этнографический и культурно-познавательный туризм. Однако есть и те, кто предпочитает отправиться на рыбалку на горных реках Хабаровского края. Из товаров народного потребления у иностранных туристов традиционным спросом пользуются продукты питания местного производства, а также косметическая продукция известных российских брендов. В среднем за одну поезду туристы в Хабаровском крае тратят около 300 долларов США.
- Мы постоянно ведем переговоры с представителями туротрасли соседних государств. Представляем Хабаровский край на международных выставках, проводим рекламные туры. Так в прошлом году туристский потенциал Нанайского, Хабаровского и им. Лазо районов представили гостям из Германии и Австрии. Весной этого года планируем провести очередной рекламный тур для ведущих туроператоров и блогеров из Японии, - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день из Хабаровска действуют регулярные рейсы в Китай, Республику Корея, Японию, чартерные перевозки в Королевство Таиланд, Республику Вьетнам, Турецкую Республику. Вместе с тем, компания "Nord Wind" (г. Москва) имеет намерения выполнять в 2020 году регулярные рейсы из Хабаровска в Японию и Китай. Это также привлечет дополнительный поток иностранных туристов.
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