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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Марта, 17:19 |
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В Хабаровском крае не прогнозируют дефицита продуктов
Министерств сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края в связи с угрозой распространения коронавируса организовало ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке. По информации ведомства, дефицита продуктов ждать не стоит. Все торговые сети и оптовые организации имеют долгосрочные контракты с поставщиками, которые при необходимости можно скорректировать в сторону увеличения, сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в министерстве.
«В минувшие выходные жители края начали скупать продукты длительного хранения. Спрос вырос и, как следствие – где-то прилавки временно опустели. Хочу предупредить наших жителей, чтобы они не создавали ажиотаж, который, возможно, кто-то искусственно подогревает. Сегодня у оптовиков и в рознице продукция вся в наличии. Логистика у наших торговых сетей выстроена и работает без сбоев. Это касается как овощей, так и продуктов с более длительными сроками годности. В ведомстве также организовали мониторинг цен », - отмечает и.о. заместителя министра Роза Качайкина.
По данным Росстата, товарные запасы на предприятиях торговли края позволяют реализовывать продукцию в течение 56 дней без дополнительных поставок. За динамикой специалисты следят с конца января, когда в регионе начались перебои с поставками китайских овощей. Тогда предприниматели сумели быстро переориентироваться, заместив выпадающие объемы за счет поставок из российских регионов, а также Азербайджана и Турции.
Обо всех фактах спекулятивного повышения цен краевые власти будут информировать Федеральную антимонопольную службу, а также Министерство сельского хозяйства РФ.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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