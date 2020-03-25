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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Июня, 16:06 |
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Лесная отрасль Хабаровского края ушла в штопор
За последний год в регионе вдвое упала заготовка и продажа древесины и пиломатериалов. Если в 2018 году отправлено за рубеж 5200 тысяч кубометров леса и изготовлено 1786 тысяч кубометров продукции деревопереработки, то в 2019-м - 3840 и 1438 соответственно.
Об этом на недавнем заседании общественного совета УФНС по Хабаровскому краю заявил член этого совета, председатель АНО «Дальэкспортлес» Александр Сидоренко. По его словам, в это трудное время между властями региона и лесным бизнесом разрушены все коммуникации.
«Прошу общественный совет выступить инициатором воссоздания совета лесопромышленников при губернаторе Хабаровского края, аналог которого существовал при прежнем правительстве, - предложил бизнесмен-общественник. - В отрасли накопилось столько проблем, что без совместных усилий власти и бизнеса их не преодолеть».
Необходимость обращения к губернатору от имени общественного совета краевой УФНС инициатор обосновал тем, что из-за разрушения существующей инфраструктуры заготовки и переработки леса может существенно упасть собираемость налогов в этой сфере региональной экономики края. Это, в свою очередь, повлечет трудности в выполнении социальных программ в крае.
По словам А. Сидоренко, на Дальнем Востоке с 1 января действует запретительная пошлина на экспорт круглого леса, составляющая 60 процентов. Запретительное решение принято правительством страны с целью понуждения дальневосточных лесопромышленников строить заводы и вывозить за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью. Однако на деле это привело к масштабному кризису.
По данным на начало февраля 2020 года, экспорт круглого бревна составил всего 15 процентов соответствующего периода прошлого года. На экспорт поставлено вдвое меньше пиломатериалов. С конца января 2020 года из-за обвала цен на внешних рынках остановились две трети лесопильных заводов ДФО.
В результате в 2020 году в целом по региону потеряют работу свыше 69 тысяч человек (с учетом членов семей), .в Хабаровском крае - 9775 человек, занятых в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Банкротство предприятий лесной отрасли обернется социальной катастрофой для жителей северных монопоселков.
«Для изменения ситуации необходимо максимально поддерживать предприятия, которые уже создали деревообрабатывающие мощности, предоставлять им в аренду без аукциона, на конкурсной основе, участки лесного фонда. Необходимы широкие налоговые льготы и исключительное финансирование со ставкой не более двух процентов годовых» - отметил А. Сидоренко.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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