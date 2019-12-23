|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Января, 20:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новые меры поддержки инвесторов начнут действовать в Хабаровском крае
Воспользоваться ими предприниматели смогут уже в этом году. Как было отмечено на заседании проектной группы правительства края по управлению инвестиционным климатом, одним из ключевых изменений стали новые отраслевые направления для масштабных инвестиционных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Так, из перечня видов деятельности, на которые распространяется режим регионального инвестиционного проекта (РИП), исключены: "Лесозаготовка", "Добыча и обогащение угля и антрацита", "Добыча металлургических руд", "Добыча прочих полезных ископаемых", "Производство драгоценных металлов". Теперь в приоритете такие отрасли, как машиностроение, деревообработка, туризм, молочное или мясное животноводство, растениеводство, - сообщил начальник управления инвестиционного развития министерства инвестиционного развития и предпринимательства края Богдан Попович.
Он также отметил, что на всей территории края для крестьянско-фермерских хозяйств до 25 млн рублей снижен объем капитальных вложений. Общие условия предусматривают порог инвестиций для Хабаровска – 500 млн рублей, для Комсомольска-на-Амуре – 200 млн, для остальных территорий – 50 млн рублей.
Получить консультации по мерам господдержки и преференциальным режимам, подбору инвестплощадок предприниматели могут в Агентстве инвестиций и развития края. Работа здесь ведется по принципу "одного окна". Все подробности можно найти на портале или уточнить по телефону 8 (800) 770-08-27
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Новые меры поддержки инвесторов начнут действовать в Хабаровском крае
- Резидент ТОР "Хабаровск" реализовал проект информационного моделирования зданий
- Хабаровские предприятия "Полиметалла" произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
- К строительству крытого футбольного манежа в Хабаровске приступят весной
- Комсомольский-на-Амуре аэропорт возобновит гражданские перевозки после устранения замечаний от Росавиации
- Три мусоросортировочных комплекса начнут проектировать в Хабаровском крае
- В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
- На трассе "Уссури" в Хабаровском крае построят новый мост через реку Бикин
- Фургал отстранил от должности главного лесника Хабаровского края
- Подрядчик ускорил работы по реконструкции набережной в Хабаровске
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.