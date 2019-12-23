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Зимняя "перепись" птиц и зверей началась в нацпарке "Бикин" в Приморье

Госинспекторы и охотники, отправляясь в тайгу, будут "убивать двух зайцев"

Ежегодный маршрутный учет на севере Приморского края в национальном парке «Бикин» вместе с госинспекторами проводят охотники удэгейцы.

В национальном парке «Бикин» прошло рабочее совещание, посвященное организации и проведению зимнего маршрутного учета (ЗМУ) -2020. Отличительной особенностью учетов данной особо охраняемой природной территории (ООПТ) является то, что наряду с инспекторами национального парка на «тропу исследований» выходят сами охотники из числа коренных малочисленных народов.

Старший научный сотрудник национального парка «Бикин» Владимир Попов, заместитель директора по охране территории Андрей Загрутдинов, участковый государственный инспектор отдела охраны Алина Милежик провели техническую учебу по методике проведения непосредственно перед выездом на маршруты, которые ученые и отдел охраны национального парка разработали совместно. Инспекторам и охотникам объяснили, что, отправляясь в тайгу, они будут «убивать двух зайцев» — патрулировать территорию, и по пути патрулирования отмечать пересечения следов животных с тропой. При этом трекер зафиксирует маршрут, по которому исследователи будут двигаться по территории, а навигатор — данные, необходимые научному отделу парка. Кроме этого, сведения о следах, замеченных на тропе, будут вноситься в специальный бумажный бланк. Владимир Попов отметил, что маршруты учетных работ в национальном парке распределены по территории равномерно.

— Однако, с каждым из учетчиков, инспектор он или охотник, мы прорабатываем участок предстоящих работ индивидуально. – отметил старший научный сотрудник национального парка «Бикин». – В этот раз отправляем пять групп, значит после собрания проведем пять мини – собеседований с руководителями. Заброска учетчиков на место полевых работ осуществляется снегоходами.

Когда весь маршрут будет пройден, специалисты национального парка снимут показания с трекеров и навигаторов, заполнят общую ведомость ЗМУ, затем на её основании проведут расчёт численности животных на данном маршруте, содержащий множество параметров. После окончания расчетов перепишется сводная ведомость численности животных в парке.

Отметим, что при проведении ЗМУ в январе-феврале 2020 года на территории парка будут учитываться данные лишь тех видов зверей и птиц, охота на которых разрешена на территории. Тех теплокровных, охотится на которых запрещено, посчитают по другой методике.

По словам Владимира Попова, зимний маршрутный учёт (ЗМУ) — базовый источник сведений о численности птиц и млекопитающих на территории парка.

— Именно ЗМУ дает представление о количестве и распределении по территории животного населения парка, а это, в свою очередь, позволит получить информацию о том, увеличивается или уменьшается их численность, рассчитать нагрузку, при необходимости корректировать нормы охоты.

Добавим, что в ходе совещания охотники и инспекторы обсудили с руководством парка такие вопросы, как готовность техники к проведению ЗМУ, оснащенность учетчиков, в т.ч. обеспеченность навигаторами, картами, расходными материалами; уточнили оптимальные сроки и время прохождения маршрутов, километраж, правильное заполнение карточек.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Бикин  охотники  нацпарк 


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