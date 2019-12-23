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Во Владивостоке "маугли" стали меньше болеть

Распространение программы "Маугли" на весь Дальний Восток обсуждается

Во Владивостоке воспитанники детского сада №176 продемонстрировали свои спортивные успехи вице-премьеру – полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Детский сад №176 – один из 23 в столице Приморья, где с начала учебного года внедрена спортивно-оздоровительная программа «Маугли». Программу курирует Минвостокразвития России, за ее реализацию отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Надо отдельно подумать над программой развития спорта. Мы огромные деньги тратим на здравоохранение и маленькие на спорт. Программа уникальная. Я два раза мастер спорта, но смотрел и думал: интересно, я бы выполнил упражнения с такой интенсивностью или не выполнил? Есть о чем подумать. Программа очень хорошая, очень нужная, мы ее распространяем на Дальнем Востоке. Считаю, что это правильное дело по отношению к будущему ребят и будущему страны», – сказал Юрий Трутнев.

«Пилотный проект “Маугли”, который мы запустили в сентябре во Владивостоке, Благовещенске и Южно-Сахалинске, демонстрирует результативность. На реализацию проекта Агентство направляет 25 млн рублей ежегодно, проект рассчитан на три года. Это финансирование позволило сделать коммерческую программу полностью бесплатной для родителей. Сегодня мы видим первые результаты, они очень позитивные. Считаю, что проект имеет потенциал к развитию. Необходимо совместно с субъектами ДФО проработать варианты его масштабирования на весь Дальний Восток», – сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

По данным мониторинга, проведенного специалистами городского управления образования, дети стали крепче, выносливее, активнее. По сравнению осенне-зимним периодом прошлого года, количество случаев ОРЗ в группах, где ведутся занятия, снизилось на 11%.

В настоящий момент по программе занимаются 4500 детей от 4 до 7 лет в трех городах ДФО. Ее эффективность заключается в многократном повторении упражнений, ориентированных на укрепление мышечного корсета ребенка. Занятия проходят в игровой форме, и по мере освоения программы комплекс усложняется. Программа не требует специального оснащения и может быть внедрена в любом детском саду, где есть спортивный зал со стандартным набором оборудования. Вместе с тем очень важна работа инструктора: к занятиям с детьми допущены специалисты, имеющие опыт работы в детском спорте и обученные автором методики «Маугли» Александром Петровым. Он также присутствовал на тренировке и дал высокую оценку умениям ребят.

Довольны занятиями и родители детсадовцев. По словам Ольги Хомовой, чья 6-летняя дочь занимается по программе, эффективность очевидна: «Я вижу колоссальный сдвиг в физическом развитии дочери. Честно говоря, я думала, что все будет гораздо проще, но оказалось, что “Маугли” – это далеко не разминка для малышей: у ребенка появилась техника выполнения упражнений, растяжка, она стала более организованной в целом. Занимается с большим удовольствием. Мы очень довольны программой!», – сказала она.

Программа «Маугли» – один из социальных проектов Минвостокразвития России, ориентированный на повышение качества жизни дальневосточников и соответствует целям нацпроектов. Программа способствует формированию ценностей здорового образа жизни, охране и укреплению физического, психического и эмоционального благополучия воспитанников, а также повышает компетентность родителей в вопросах укрепления здоровья детей.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике

Фото – Александр Сафронов

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Кожемяко  маугли  трутнев  детсад 


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