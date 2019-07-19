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06 Августа 2019, 10:00 | Регион сегодня |

В Ленске распахнул свои двери бизнес-инкубатор

Айсен Николаев 5 августа прибыл в Ленский район

Рабочая поездка Глава Якутии началась с торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Руководитель республики отметил, что здание строилось с 2013 года, стройка даже приостанавливалась. Но благодаря усилиям Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики и администрации Ленского района в последний год произошёл серьёзный сдвиг, и сегодня открывается 17-ый бизнес-инкубатор не территории Якутии.

«Развитие малого бизнеса –  одна из главных задач, особенно в таких крупных населенных пунктах как город Ленск Ленского района. С появлением таких механизмов поддержки малого бизнеса малое предпринимательство начинает становиться на ноги, создавать новые рабочие места, платить налоги, оказывать те услуги, которые востребованы населением», – сказал он. Глава отметил, что Ленский район это один из тех немногих районов нашей республики, где в сфере малого бизнеса преобладает предоставление услуг населению, а не торговля. Это очень хороший признак, сказал Николаев, и выразил уверенность, что появление бизнес-инкубатора еще больше послужит развитию малого бизнеса.

По данным главы Ленского района Жумарта Абильманова, сегодня в Ленском районе работает более 220 малых предприятий, около 1 600 индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают жителей района и республики товарами и услугами.

В современное двухэтажное здание площадью свыше 1100 кв м до конца года смогут заехать двадцать резидентов. Деятельность их предприятий будут сопровождать минимальная арендная плата, оборудованные кабинеты, сусбидирование и микрокредитование начинающих предпринимателей. Здесь же они смогут получить комплекс юридических и правовых услуг.

Напомним, что первый бизнес-инкубатор на Дальнем Востоке открылся в Якутске еще в 2006 году. Сегодня подобные объекты есть в 17 населенных пунктах республики. Они помогают начинающим предпринимателям «выжить» в стартовый период и в конечном итоге адаптироваться к условиям рыночной среды.

За 2018 год услугами бизнес-инкубаторов воспользовались свыше 27 тысяч человек. Имущественную поддержку получили около 260 различных проектов Якутии от услуг до производства. Предпринимателями за указанный период созданы 484 рабочих мест для населения.

Стать резидентом бизнес-инкубатора может любой предприниматель, который зарегистрирован не ранее, чем три года назад. Имеются ограничения по видам деятельности. Как правило, это торговля, финансовые и банковские услуги.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Ленск  Айсен Николаев  бизнес-инкубатор 


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