|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 06 Августа, 13:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Ленске распахнул свои двери бизнес-инкубатор
Рабочая поездка Глава Якутии началась с торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Руководитель республики отметил, что здание строилось с 2013 года, стройка даже приостанавливалась. Но благодаря усилиям Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики и администрации Ленского района в последний год произошёл серьёзный сдвиг, и сегодня открывается 17-ый бизнес-инкубатор не территории Якутии.
«Развитие малого бизнеса – одна из главных задач, особенно в таких крупных населенных пунктах как город Ленск Ленского района. С появлением таких механизмов поддержки малого бизнеса малое предпринимательство начинает становиться на ноги, создавать новые рабочие места, платить налоги, оказывать те услуги, которые востребованы населением», – сказал он. Глава отметил, что Ленский район это один из тех немногих районов нашей республики, где в сфере малого бизнеса преобладает предоставление услуг населению, а не торговля. Это очень хороший признак, сказал Николаев, и выразил уверенность, что появление бизнес-инкубатора еще больше послужит развитию малого бизнеса.
По данным главы Ленского района Жумарта Абильманова, сегодня в Ленском районе работает более 220 малых предприятий, около 1 600 индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают жителей района и республики товарами и услугами.
В современное двухэтажное здание площадью свыше 1100 кв м до конца года смогут заехать двадцать резидентов. Деятельность их предприятий будут сопровождать минимальная арендная плата, оборудованные кабинеты, сусбидирование и микрокредитование начинающих предпринимателей. Здесь же они смогут получить комплекс юридических и правовых услуг.
Напомним, что первый бизнес-инкубатор на Дальнем Востоке открылся в Якутске еще в 2006 году. Сегодня подобные объекты есть в 17 населенных пунктах республики. Они помогают начинающим предпринимателям «выжить» в стартовый период и в конечном итоге адаптироваться к условиям рыночной среды.
За 2018 год услугами бизнес-инкубаторов воспользовались свыше 27 тысяч человек. Имущественную поддержку получили около 260 различных проектов Якутии от услуг до производства. Предпринимателями за указанный период созданы 484 рабочих мест для населения.
Стать резидентом бизнес-инкубатора может любой предприниматель, который зарегистрирован не ранее, чем три года назад. Имеются ограничения по видам деятельности. Как правило, это торговля, финансовые и банковские услуги.
- В Ленске распахнул свои двери бизнес-инкубатор
- В Якутии на обогатительной фабрике "Денисовская" увеличат мощности по переработке углей
- В Якутии объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами
- В Якутию для тушения лесных пожаров вылетел Бе-200
- Инвестиции резидентов ТОР в Якутии достигли 25,8 млрд рублей
- Еще один крупный алмаз добыли на Верхнемунском месторождении в Якутии
- Правительством РФ утверждены выходные дни в 2020 году
- В Якутии обсудили развитие акционерного общества "Комдрагметалл"
- Айсен Николаев возглавил рейтинг глав регионов ДФО за июнь 2019-го
- В Якутии собирать плоды и ягоды будут по установленному графику
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.