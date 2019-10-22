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Пятница| 08 Ноября, 01:31 |
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Глава Якутии поздравил работников органов внутренних дел с профессиональным праздником
В доме культуры им. А.Е. Кулаковского прошел торжественный вечер, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. С предстоящим профессиональным праздником личный состав министерства внутренних дел, ветеранов отрасли поздравил руководитель республики Айсен Николаев.
Ил Дархан поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за самоотверженную службу и отметил, что стабильная общественная обстановка, уверенность граждан в своей безопасности являются одними из главных условий позитивных перемен в социально-экономическом развитии республики.
«Якутяне видят в вас свою защиту, надежный заслон преступности, бескомпромиссную верность, заботу. От вашего профессионализма и ответственности напрямую зависит благополучие каждого из жителей Якутии и динамичное развитие региона», – сказал он.
По словам Николаева, сегодня в Якутии продолжается сокращение количества зарегистрированных преступлений. По итогам прошлого года уровень преступности гораздо ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку и России в целом.
«Сегодня стало меньше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми, несовершеннолетними, выявляется все больше экономических и коррупционных преступлений. Большинство жителей республики положительно оценивает ситуацию в правоохранительной сфере. За всем этим, конечно же, стоит ваша самоотверженная работа», – добавил руководитель республики.
С поздравительной речью также выступили министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко, прокурор Якутии Олег Нарковский, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева, глава Якутска Сардана Авксентьева и Владыка Роман.
Вечер сопровождался концертной программой. Среди творческих выступлений – сводный хор сотрудников Министерства внутренних дел и Управления Росгвардии по республике, коллектив танцевального ансамбля Детского подросткового центра и воспитанников якутской кадетской школы.
В ходе мероприятия также состоялось торжественное вручение государственных наград. Работники органов внутренних дел получили медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу», знак отличия «Гражданская доблесть», благодарность и грамоту Главы Якутии.
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