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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 18:41 |
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Айсен Николаев возглавил рейтинг глав регионов ДФО за июнь 2019-го
Айсен Николаев занял первую строку среди глав регионов Дальнего Востока и 16-ю среди глав всех субъектов РФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в июне 2019 года стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
В комментарии «Медиалогии» отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, принял участие в торжественной церемонии открытия российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО. Также он принял участие в торжественной церемонии открытия Ысыаха Олонхо в Намском районе. Помимо этого, глава республики провел экстренное совещание с руководителями органов управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС по ситуации с природными пожарами в Верхоянском районе в главном управлении МЧС России по Республике Саха.
СМИ сообщали, что Айсен Николаев назначил оперативную группу по расследованию причин пожара.
Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в рамках реализации HR-проекта «Команда Правительства» и инициативного бюджетирования на территориях субъектов.
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