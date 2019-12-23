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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутске открыли новую гостиницу в аутентичном стиле
Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких приняла участие в торжественном открытии гостиницы "Алаас". По традиции мероприятие началось с обряда очищения алгыс.
Минпред Якутии уделяет развитию туристской отрасли приоритетное внимание и активно поддерживает предпринимательские инициативы в сфере развития индустрии гостеприимства. Как отметила Ирина Высоких, уникальные предложения в сфере гостиничных услуг, постоянное совершенствование сервиса и использование программы лояльности будет способствовать увеличению потока туристов в нашу республику. Министр выразила уверенность, что новая гостиница станет одним из любимых мест для размещения жителей и гостей республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
В 2-этажной гостинице общей площадью 709 кв. м оборудованы 20 номеров категорий «Стандарт», «VIP Апартаменты» и «Люкс». В том числе предусмотрены 2-х, 3-х, 5-ти местные номера для гостей, путешествующих с детьми. В каждом номере имеется все необходимое для удобства гостей. Гостиница расположена в центре Якутска.
Как признается хозяйка гостиницы, идею открыть гостиницу в якутском стиле предложила министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких. «В конце 2018 года на открытии нашей гостиницы «Марракеш» я рассказала Ирине Сергеевне, что хочу открыть хостел в центре города. Ирина Сергеевна рекомендовала пересмотреть проект и открыть гостиницу, в которой будут номера классов «Люкс», «Стандарт» и пятой категории, и использовать аутентичный якутский стиль в интерьере. На всех этапах реализации проекта Минпред Якутии нас активно поддерживал. И я уверена, что мы совместно разработаем и реализуем еще не один проект», - говорит Наталья Храмцова.
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