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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правительством РФ утверждены выходные дни в 2020 году
В соответствии с подписанным документом, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Таким образом, в 2020 году будет восьмидневный отдых с 1 по 8 января, трёхдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трёхдневный отдых с 7 по 9 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 по 5 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда, трёхдневный отдых с 9 по 11 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, трёхдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днём России, 4 ноября – День народного единства.
Напомним, проект документа был рассмотрен и одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 31 мая 2019 года.
С текстом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году» от 10 июля 2019 г. № 875 можно ознакомиться здесь.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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