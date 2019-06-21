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Еще один крупный алмаз добыли на Верхнемунском месторождении в Якутии
Алмаз был добыт 9 июля компанией АЛРОСА. Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз — прозрачный с желтым оттенком и обладает ювелирным качеством, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Напомним, что в марте АЛРОСА провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. За 5 дней эксперимента с трубки «Заполярной» было извлечено 239 алмазов от 8 карат и выше, что составило более 3,5% от всего числа извлеченных за время эксперимента алмазов. Данный показатель превышает данные по другим трубкам группы АЛРОСА.
Первыми извлеченными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 карат) алмазами стали кристалл весом 51,49 карата, добытый сразу после официального открытия осенью 2018 года, и уникальный алмаз массой 98,8 карата. Оба камня были признаны ювелирными.
Досье "Дальневосточного капитала": Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от г. Удачного. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная». На сегодняшний день это самый крупный инвестиционный проект АЛРОСА. На этапе подготовки к началу добычи инвестиции в него составили около 16 млрд рублей, а общие инвестиции за весь период разработки месторождения оцениваются в сумму порядка 60 млрд рублей (в том числе инвестиции в поддержание до 2042 года). Верхне-Мунское месторождение будет приносить порядка 1,8 млн карат алмазов в год, а его запасы достаточны для продолжения добычи в течение более 20 лет — до 2042 года. Официальное открытие алмазного Верхне-Мунского месторождения состоялось 31 октября 2018 года в формате телемоста при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина и первого заместителя председателя Правительства — Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.
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