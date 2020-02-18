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19 Февраля 2020, 11:14 | Регион сегодня |
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" углубилась на 12,5 километров
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" пробурила первую в мире многозабойную скважину по новой технологии
Скважина №2087 имеет самую большую протяженность проходки по коллектору в России. Общая длина скважины - 12 792 м, а проходка по коллектору - 10 310 метров. Таким образом, предприятие превысило собственный рекорд более чем на 4 тыс. метров, сообщает Министерство промышленности и геологии РС (Я).
Новая конструкция скважины обеспечит эффективную разработку нефтяного пласта, который имеет газовую шапку. Стартовый дебит скважины составил 401,5 тонн нефти в сутки.
Реализация уникального проекта стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству проектной команды НК «Роснефть» - специалистов ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Иркутского филиала РН-Бурение, корпоративных институтов ООО «ТННЦ» и АО «ИГиРГИ».
Теги: Нефтегазодобыча технологии
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