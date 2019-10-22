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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Ноября, 09:50 |
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"Предприятие буровых работ" расширяет парк техники
Основанное в 1999 году в г. Мирный «Предприятие буровых работ» выполняет полный комплекс работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, производит дорожно-строительные, горные, буровзрывные работы. Благодаря 20-летнему опыту «ПБР» имеет репутацию надежного партнера, гарантирующего своевременное выполнение работы при любых условиях строительства. Своим успехом компания обязана обширному парку современной техники, который насчитывает свыше 200 единиц техники и оборудования от лучших мировых производителей.
В 2019 году в связи с реализацией нового проекта у предприятия возникла потребность в значительном расширении парка техники. Не желая отвлекать средства из оборота компании, «ПБР» приняло решение о привлечении заемного финансирования. Инвестиции нужны были срочно, поэтому компания обратилась в хабаровское представительство лизинговой компании «Сименс Финанс». Всего за полгода партнеры реализовали 7 проектов по поставке оборудования на общую сумму 165 млн руб.
«Мы были приятно удивлены скоростью рассмотрения заявок в «Сименс Финанс». Территориально мы находимся в Якутии, но несмотря на географическую удаленность все проекты хабаровским представительством были реализованы быстро и эффективно. В лизинговой компании нам оказали полную юридическую и техническую поддержку, и всегда были готовы ответить на интересующие вопросы», - рассказал Борис Абросимов, исполнительный директор ООО «Предприятие буровых работ».
В «Сименс Финанс» уточнили, что в 2019 году все больше добывающих компаний выбирают лизинговое финансирование для приобретения техники. Банки могут рассматривать документы для одобрения кредита компании до нескольких недель, в то время как лизинговая сделка проходит значительно быстрее. Кроме того, лизинг предоставляет большую вариативность по условиям: можно индивидуально подобрать срок договора, график платежей, размер аванса и ежемесячного взноса.
«ПБР» работает на подряде у крупнейших добывающих компаний России и вносит реальный вклад в экономику страны. Для нас очень ценно, что такие компании выбирают «Сименс Финанс». Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сделка прошла быстро и гладко, ведь время – это очень ценный ресурс. За полгода мы оперативно поставили на предприятие технику самых разных наименований и производителей: от грейдера до рефрижератора. Важно, чтобы оборудование как можно быстрее начало работать и приносить прибыль», - рассказал Александр Воронов, директор хабаровского представительства ООО ЛК «Сименс Финанс».
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Хабаровске:
Тургенева, 46, офис 400а.
Тел.: (4212) 47-01-47
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
Досье "Дальневосточного капитала": ООО ЛК «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 34 000. При этом к 01.01.2019 портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 57,2 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2018 (по методике Leaseurope) – 39 млрд. руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance
Журнал "Дальневосточный капитал".
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