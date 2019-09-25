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В Якутске прошел VII фестиваль косторезного искусства народов России
Одним из первых гостей выставки стал Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
"Для нашей республики косторезное искусство имеет особое значение, потому что именно в Якутии находится более 90% мамонтовой фауны, которая сохранена в мире", - отметил премьер-министр. Он подчеркнул, что сейчас косторезное искусство необходимо выводить на новый профессиональный уровень.
"Мамонт - это не только один из ключевых брендов республики, в нем сочетается и народный промысел, и экономически востребованное сырьё, и высокое искусство, и уникальный объект для научных исследований", - сказал Владимир Солодов.
Отметим, в Фестивале принимают участие мастера-косторезы, предприятия-производители косторезных изделий, центры художественной резьбы. Продемонстрировать свое мастерство прибыли представители отрасли из 13 регионов Российской Федерации, 13 улусов Республики Саха (Якутия) и города Якутска, и даже из Гренландии.
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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